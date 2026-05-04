İstanbul'da dehşet anları kamerada! Çocuklara saldırdı, bina sakinlerine bıçak çekti

İstanbul Arnavutköy'de bir şahıs, sokakta oyun oynayan çocuklara saldırdı daha sonra da bina sakinlerine bıçak çekti. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 09:04

İstanbul'un ilçesinde yüzde 46 engelli raporu bulunduğu öğrenilen ancak cezai ehliyeti olan M.H.E. (37), sokakta oyun oynayan çocukların yanına geldi. Şüpheli önce çocuklardan topu kendisine atmalarını istedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, yüzde 46 engelli raporu bulunan ve cezai ehliyeti olan bir kişi, sokakta oyun oynayan çocuklara saldırdıktan sonra bıçakla bina sakinlerine de saldırmaya çalıştı.
Şüpheli M.H.E. (37), önce çocuklardan topu kendisine atmalarını istedi ve ardından çocuklara tekme tokatla saldırdı.
Olay yerinden uzaklaştıktan sonra geri dönen şüpheli, korkarak apartmana sığınan çocukların ailelerinin dışarı çıkması üzerine yanında bulunan bıçağı çıkararak bina sakinlerine saldırmaya çalıştı.
Şüpheli, elindeki bıçakla apartmanın dış kapı camına vurarak zarar verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yaşananlar apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Çocuklarla tartışmaya başlayan şahıs, çocuklara tekme ve tokatla saldırdı. Şüpheli olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra yeniden aynı noktaya geldi. Şahsı tekrar gören çocuklar korkarak apartmana sığındı ve durumu ailelerine bildirdi.

BIÇAĞI ÇIKARDI, SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Ailelerin dışarı çıkarak şüpheliye müdahale etmek istemesi üzerine M.H.E., yanında bulunan bıçağı çıkararak bina sakinlerine saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine apartman sakinleri binaya girerek kapıyı kapattı. Şüpheli, elindeki bıçakla apartmanın dış kapı camına vurarak zarar verdi.

O ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliyle ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan yaşanan korku dolu anlar apartmanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

