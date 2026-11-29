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İstanbul
İstanbul'da öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda meydana gelen kazada; Beylikdüzü istikametinde seyreden servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi.
Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.