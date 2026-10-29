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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:10

İstanbul’da pazar tezgahı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Sancaktepe'de pazar yerinde esnaflar arasında tezgah yeri nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine acımadan saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İstanbul’da pazar tezgahı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:10

’ye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan halk pazarında esnaflık yapan şahıslar arasında kiralanan tezgâh yerinin büyüklüğü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine toplam 6 şahsın kesici aletle yaralandı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da pazar tezgahı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Sancaktepe'deki bir halk pazarında esnaflar arasında tezgâh yeri büyüklüğü nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi kesici aletle yaralanırken, yaralılardan biri hayatını kaybetti.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki halk pazarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi kesici aletle yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 31 yaşındaki F.Ö. hayatını kaybetti.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 38 yaşındaki H.H. ile olay sırasında yanında bulunan 43 yaşındaki N.Ü. ve bağlantısı bulunan 47 yaşındaki M.H. yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden M.H. adli makamlarca serbest bırakılırken, H.H. ve N.Ü. 'Kasten Yaralama' ve 'Kasten Öldürme' suçlarından adli makamlara sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

31 YAŞINDAKİ PAZARCI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şahıslar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 31 yaşındaki F.Ö. isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar doğrultusunda bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 38 yaşındaki H.H. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs ile olay sırasında yanında bulunan 43 yaşındaki N.Ü. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla bağlantısı bulunan 47 yaşındaki M.H. isimli şahıs da yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan M.H. isimli şahıs dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, H.H. ve N.Ü. isimli şahıslar ‘'Kasten Yaralama'' ve ‘'Kasten Öldürme‘' suçundan adli makamlara sevk edildi.

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#Sancaktepe
#Yenidoğan Mahallesi
#Halk Pazarı
#Fo
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#3. Sayfa
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