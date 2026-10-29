İstanbul’da pazar tezgahı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

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İstanbul
Sancaktepe’ye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan halk pazarında esnaflık yapan şahıslar arasında kiralanan tezgâh yerinin büyüklüğü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine toplam 6 şahsın kesici aletle yaralandı.
Yaralı şahıslar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 31 yaşındaki F.Ö. isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çalışmalar doğrultusunda bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 38 yaşındaki H.H. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs ile olay sırasında yanında bulunan 43 yaşındaki N.Ü. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla bağlantısı bulunan 47 yaşındaki M.H. isimli şahıs da yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan M.H. isimli şahıs dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, H.H. ve N.Ü. isimli şahıslar ‘'Kasten Yaralama'' ve ‘'Kasten Öldürme‘' suçundan adli makamlara sevk edildi.