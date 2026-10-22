Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı 16 mahallede gıda üretimi, işlenmesi ve satışı yapılan işletmeleri yakın takibe aldı. Denetimlerin en çarpıcı tespitlerinden biri, et parçalama ve işleme faaliyetinin yürütüldüğü iş yerlerinde yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontroller neticesinde halk sağlığı açısından risk taşıyan toplam 15 ton et ve et ürünü tespit etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul’un göbeğinde bozuk et skandalı! 15 ton bozuk ürüne el konuldu: Yapılan savunma pes dedirtti Gaziosmanpaşa'da belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden 15 ton et ve et ürününe imha edilmek üzere el konulurken 16 iş yeri mühürlendi. İlçedeki 16 mahallede bin 873 iş yeri denetlendi, 153 işletmeye cezai işlem uygulanarak 16 iş yeri mühürlendi. Denetimlerde ağır kokulu, donu çözülmüş, zeminle temas eden ve hijyen kurallarına aykırı saklanan 15 ton et ve et ürünü tespit edilip el konuldu. Sabun yapılacağı veya hayvanlara verileceği iddia edilen etlerin bulunduğu yerde kıyma makinesi tespit edilmesi üzerine ürünler işlem altına alındı. Mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerleri hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerince cezai işlem uygulanıp soruşturma başlatıldı. Belediye ekipleri geçtiğimiz aylarda da yaklaşık 10 ton bozulmuş ve tarihi geçmiş gıda ürününün piyasaya sürülmesini engellemişti.

BOZUK, DONU ÇÖZÜLMÜŞ, AĞIR KOKULU ET VE ET ÜRÜNLERİ

İşleme alanları ve soğuk hava depolarında yapılan kontrollerde bazı et ve et ürünlerinde ağır koku oluştuğu, dondurulmuş ürünlerin bir bölümünün çözünmeye başladığı belirlendi. Bazı ürünlerin zeminle temas ettiği, depolama sıcaklığının et ürünlerinin muhafazasına uygun olmadığı ve işleme alanlarında hijyen kurallarına aykırı şartlar bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, tüketime uygun olmadığı belirlenen ürünleri tek tek inceleyerek tarttı ve kayıt altına aldı. 15 ton et ve et ürününe imha edilmek üzere el konulurken, ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

SABUN YAPILACAK DENİLEN YERDE KIYMA MAKİNESİ ÇIKTI

Denetimlerde kemiklerden sıyrılan bazı etlerin sabun üretiminde değerlendirileceği, bazı ürünlerin ise hayvanlara verileceği beyan edildi. Ancak iş yerinde yapılan incelemelerde kıyma makinesi bulunması üzerine kontroller derinleştirildi. Kemiklerden sıyrılan etlerin kıyma haline getirilerek yeniden gıda zincirine dahil edilme ihtimalini dikkate alan ekipler, tüketime uygun olmayan ürünlerin tamamını işlem altına aldı.

16 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Ekipler, 16 mahalledeki denetimlerde bin 873 iş yerini kontrol etti. Denetimler sonucunda 153 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 16 iş yeri mühürlendi. Kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin işlenme ve muhafaza biçimleri, son kullanma tarihleri ile gıda güvenliğini tehdit edebilecek uygulamalar incelendi. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ve ürünlere ilişkin tutanaklar tutuldu. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından gerekli cezai işlemler uygulanırken, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.

DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in göreve gelmesinin ardından oluşturulan İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerini ilçe genelinde sürdürüyor. Karadeniz’in göreve geldiği ilk günden itibaren özellikle üzerinde durduğu gıda güvenliği konusunda sağlıksız üretime ve halk sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekiplerinin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir başka denetimde de yaklaşık 10 ton bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününün piyasaya sürülmesi engellenmişti.