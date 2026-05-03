Sokak ortasında meydan muharebesi! Silah sesleri duyuldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Sultangazi’de dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda; sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.
Tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla kavga daha da büyürken, yaşanan arbede sırasında gruptan bir kişi silahla ateş açtı. Silah sesleri üzerine panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa ekipler biber gazıyla müdahale etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, silahla ateş açtığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan kavga anları, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve polis ekiplerinin kalabalığı ayırmak için müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.