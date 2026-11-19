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İzmir’de Yusufdere Mahallesi'nden Ödemiş yönüne giden Emre Akbay’ın plakalı otomobil, Işık Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 31 yaşındaki sürücü uzman çavuş Emre Akbay ile yanındaki kuzenleri 22 yaşındaki Enis Çınar ve 32 yaşındaki Eyüp Çınar'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Samet Çınar ise ağır yaralandı.
Yaralı Samet Çınar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada ölen sürücü Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, 4 aylık evli olduğu ve yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.