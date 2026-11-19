İzmir’de Yusufdere Mahallesi'nden Ödemiş yönüne giden Emre Akbay’ın plakalı otomobil, Işık Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami duvarına çarptı.

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HABERİN ÖZETİ İzmir’de yürek yakan kaza! 4 aylık evli uzman çavuş ve iki kuzeni cami duvarına çarpan otomobilde can verdi İzmir'de bir otomobilin cami duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve iki kuzeni hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Emre Akbay'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Işık Mahallesi'nde cami duvarına çarptı. Kazada 31 yaşındaki sürücü uzman çavuş Emre Akbay ile kuzenleri Enis Çınar (22) ve Eyüp Çınar (32) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 21 yaşındaki Samet Çınar, Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, 4 aylık evli olduğu ve yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SÜRÜCÜ VE İKİ KUZENİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 31 yaşındaki sürücü uzman çavuş Emre Akbay ile yanındaki kuzenleri 22 yaşındaki Enis Çınar ve 32 yaşındaki Eyüp Çınar'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Samet Çınar ise ağır yaralandı.

AĞIR YARALI YOLCUNUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralı Samet Çınar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

4 AYLIK EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada ölen sürücü Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, 4 aylık evli olduğu ve yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.