Kahramanmaraş’ta yürek burkan ölüm: Dün işe başlayan işçi bugün iş kazasında hayatını kaybetti

Göksun ilçesi Çardak Mahallesi Tülüce mevkiindeki mermer ocağında meydana gelen iş kazasında, ocakta çalışan işçiler iş makinesinin lastiğine hava bastığı sırada ani basınç sonucu dev lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle savrulan 26 yaşındaki Mustafa K. ağır şekilde yaralandı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Mustafa K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Mustafa K.’nın işe dün başladığı öğrenildi.