Göksun ilçesi Çardak Mahallesi Tülüce mevkiindeki mermer ocağında meydana gelen iş kazasında, ocakta çalışan işçiler iş makinesinin lastiğine hava bastığı sırada ani basınç sonucu dev lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle savrulan 26 yaşındaki Mustafa K. ağır şekilde yaralandı.

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş’ta yürek burkan ölüm: Dün işe başlayan işçi bugün iş kazasında hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki bir mermer ocağında iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu 26 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti. Olay, Göksun ilçesi Çardak Mahallesi Tülüce mevkisindeki mermer ocağında meydana geldi. İş makinesi lastiğine hava basıldığı sırada ani basınç sonucu lastik patladı. Patlamanın etkisiyle savrulan 26 yaşındaki Mustafa K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden işçinin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Mustafa K.'nın işe dün başladığı belirtildi.

İŞE DÜN BAŞLAMIŞ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Mustafa K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Mustafa K.’nın işe dün başladığı öğrenildi.