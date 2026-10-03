Kastamonu'da mantar zehirlenmesi: 30 kişi tedavi altına alındı

Kastamonu'da sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlık alanları gezen vatandaşlar mantar toplamaya başladı.

Kentte hafta içerisinde ormanlık alandan topladıkları mantarları evde pişirip yiyen 30 kişi rahatsızlık yaşadı.

HASTANEYE BAŞVURDULAR

Mantar yedikten sonra mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetler yaşayan vatandaşlar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti.

Rahatsızlanan kişiler, hastanede tedavi altına alındı.