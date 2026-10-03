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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 01:04
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 01:04

Kastamonu'da mantar zehirlenmesi: 30 kişi tedavi altına alındı

Kastamonu'da ormandan topladıkları mantarları yiyen 30 kişi rahatsızlandı. Vatandaşlar, başvurdukları hastanede tedavi altına alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 01:04
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 01:04

'da mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlık alanları gezen vatandaşlar toplamaya başladı. 

Kentte hafta içerisinde ormanlık alandan topladıkları mantarları evde pişirip yiyen 30 kişi rahatsızlık yaşadı.

Kastamonu'da mantar zehirlenmesi: 30 kişi tedavi altına alındı

HASTANEYE BAŞVURDULAR

Mantar yedikten sonra mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetler yaşayan vatandaşlar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. 

Rahatsızlanan kişiler, hastanede tedavi altına alındı.

 

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#mantar
#kastamonu
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#Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#3. Sayfa
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