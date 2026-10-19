Kavga eden akrabalarını ayırmak istedi vurulan kendisi oldu!71 yaşındaki kadının hazin sonu

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İstanbul
Erzurum Tekman’da kavgaya tutuşan akrabalarını ayırmak isteyen Asiye İpek, araya girerek tarafları durdurmak istedi. 71 yaşındaki kadın araya girince kendisine kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuşan akrabaların bu esnada silahlı oldukları görülürken, 71 yaşındakiAsiye İpek'in tarafları ayırmak istediği öğrenildi.
Dehşet veren olayın ardından kavgayla ilgili K.İ. (68), Ş.İ. (62) ve E.İ. (25) gözaltına alındı.