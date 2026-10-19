Kavga eden akrabalarını ayırmak istedi vurulan kendisi oldu!71 yaşındaki kadının hazin sonu

Erzurum Tekman’da kavgaya tutuşan akrabalarını ayırmak isteyen Asiye İpek, araya girerek tarafları durdurmak istedi. 71 yaşındaki kadın araya girince kendisine kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuşan akrabaların bu esnada silahlı oldukları görülürken, 71 yaşındakiAsiye İpek'in tarafları ayırmak istediği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA



Dehşet veren olayın ardından kavgayla ilgili K.İ. (68), Ş.İ. (62) ve E.İ. (25) gözaltına alındı.

