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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 12:12

Kavga eden akrabalarını ayırmak istedi vurulan kendisi oldu!71 yaşındaki kadının hazin sonu

Erzurum’da akrabalar arasında çıkan tartışma gerilimin artmasıyla silahlı bir kavgaya dönüşünce dehşet veren bir olay yaşandı. Kavgayı ayırmak için araya giren 71 yaşındaki Asiye İpek, vurularak hayatını kaybetti.

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Editor
 Asya Güney
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Kavga eden akrabalarını ayırmak istedi vurulan kendisi oldu!71 yaşındaki kadının hazin sonu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 12:12

Erzurum Tekman’da kavgaya tutuşan akrabalarını ayırmak isteyen Asiye İpek, araya girerek tarafları durdurmak istedi. 71 yaşındaki kadın araya girince kendisine kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kavga eden akrabalarını ayırmak istedi vurulan kendisi oldu!71 yaşındaki kadının hazin sonu

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuşan akrabaların bu esnada silahlı oldukları görülürken, 71 yaşındakiAsiye İpek'in tarafları ayırmak istediği öğrenildi. 

Kavga eden akrabalarını ayırmak istedi vurulan kendisi oldu!71 yaşındaki kadının hazin sonu

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
 

Dehşet veren olayın ardından kavgayla ilgili  K.İ. (68), Ş.İ. (62) ve E.İ. (25) gözaltına alındı.
 

ETİKETLER
#Eİ
#S.İ.
#Erzurum Tekman
#Asiye İpek
#K.İ.
#3. Sayfa
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