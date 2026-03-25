Kimyasal kazan temizlenirken facia yaşandı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında feci bir olay meydana geldi. İşçi Süleyman Ç. (40) kimyasal kazanı temizlediği sırada gazdan etkilenerek bayıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlk olayın ardından aynı fabrikada çalışan Mikail Aktaş (36), iddiaya göre güvenlik maskesi takarak aynı kimyasal kazanı temizlemek için çalışma yaptı. Bu sırada Aktaş da gazdan etkilenerek bayıldı. Hastaneye kaldırılan İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İşçinin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.