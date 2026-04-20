Kırıkkale'de silahlı saldırı! Belediye başkanının akrabası öldürüldü

Kırıkkale Karakeçili Belediyesi personeli, garajda nöbet tuttuğu sırada husumetlisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Belediye başkanının da akrabası olan personelin kaçan katilini yakalamak için çalışma başlatıldı.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 04:12

Karakeçili ilçesindeki belediye garajında gece saatlerinde meydana gelen olayda belediye personeli Celil Yazıcı, husumetlisi olduğu iddia edilen İ.A. tarafından tüfekle vuruldu.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki belediye garajında gece saatlerinde meydana gelen olayda, belediye personeli Celil Yazıcı, husumetlisi olduğu iddia edilen İ.A. tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Yazıcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zanlı İ.A.'nın yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ölen şahsın Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yazıcı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yazıcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş hastane önünde toplandı. Polis ve jandarma komandolar, hastane çevresi ile olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

KATİLİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri de cinayetin işlendiği alanda inceleme yaparak delil topladı. Saldırının ardından kaçan zanlı İ.A.'nın yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Cinayetin işlenme sebebinin ise yürütülen tahkikatın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan, ölen şahsın Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

