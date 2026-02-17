Menü Kapat
TGRT Haber

İstanbul'da kızlarının ceset parçalarını arıyorlar! Acılı ailenin sözleri yürek dağladı

İstanbul Ümraniye'de 2 cani, Durdona Khokimova ve Sayyora Ergashaliyeva'yı parçalara ayırarak katletti. Yaşanan vahşi cinayetler Türkiye'nin gündemine otururken, Ergashaliyeva'nın anne ve babası ilk kez konuştu. Acılı aile katillerin en ağır cezayı almasını isterken, ailenin avukatı da dehşete düşüren detayları paylaştı.

İstanbul'da kızlarının ceset parçalarını arıyorlar! Acılı ailenin sözleri yürek dağladı
İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Ocak'ta cesedi parçalar halinde bulunan Durdona Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki dehşet evinde Sayyora Ergashaliyeva'nın da parçalanarak katledildiği öğrenildi. İki kadına dehşeti yaşatan 2 cani yakalanıp cezaevine gönderilirken, Ergashaliyeva'nın acılı anne ve babası ilk kez konuştu. Özbeksita'dan Türkiye'ye gelen aile D.A.U.T. ve G.A.K tarafından vahşice öldürülen kızlarının cenazesinin bulunmasını istedi. Katillerin en ağır cezayı alması gerektiğini belirten acılı aile "Katillerin zindanda çürümesini istiyorum" dedi.

"ZİNDANLARDA ÇÜRÜSÜNLER"

Acılı baba Bakhromjon Bustanov, "2 Kadın cinayeti işlendi, onlardan biri kızım. Kızımın cenazesinin bulunmasını istiyorum. Mezarı olmasını, defin etmeyi istiyoruz. Bu insanlık değil, çok kötü etkilendik, hala da kendimde değilim, katillerin zindanda çürümesini istiyorum. Müslümanlara uygun şekilde defnetmek istiyoruz. Maksadımız kızımızın cenazesini alıp gitmek, cenazesinin bulunmasını istiyorum, tüm Özbekistan bunu bekliyor. Anne baba olarak cenaze bulunana kadar Türkiye'de bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz" dedi.
Sözlerini sürdüren anne Muksinova, "Kısa sürede bulunsun, cenazeyi almadan hiçbir şekilde Türkiye'den ayrılmayacağız, kızımın cenazesiyle beraber Türkiye'den ayrılmak istiyoruz ve kesinlikle mezarı olsun istiyoruz. Akrabaları, tüm yakınları defin edilmesini Özbekistan'da bekliyor. 2 katilin de en ağır cezayı almasını diliyorum, zindanda çürüsün istiyoruz. Kızım Türkiye'ye sadece çalışmak için geldi, başka bir niyeti yoktu. Medyada yalan haberlere neden olmasın, Özbekistan'ta 2 tane kızı var. Kızları için çalışmaya geldi, lütfen yanlış haberler çıkmasın. 'Cenaze bulundu' diye haberler geliyor, yanlış haberler sunulmasını istemiyoruz, cenazenin bulunmasında desteklerinize ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

"SAYYORA'DAN DURDONA'YE MESAJ ATARAK GELMESİNİ SAĞLIYORLAR"

Öte yandan, olayda Ergashaliyeva için kayıp başvurusu ve suç duyurusunu yapan avukatlardan Cevat Bozkurt, "Önce elbette kayıp olarak aranıyordu sonra şüpheliler ifadeye alındı, sorgularında maalesef ki Sayyora Hanım'ı katlettiklerini itiraf ettiler. Duyduğumuz bilgiler; önce 23'ü ile 24'ü gecesi Sayyora Hanım katlediliyor, sonra zanlılar tarafından cesedi parçalara ayrılıyor. Cesedin bir kısmı bulundukları ikametin yakınındaki bir çöp konteynerına, kalan kısmı ise Fatih ilçesinde bir konteynera atılıyor. Sonra bu götürdükleri valizi boşattıktan sonra valizle birlikte eve geri dönüyorlar. Sayyora Hanım'dan Durdona Hanım'a mesaj atarak gelmesini sağlıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

CENAZENİN PARÇALARININ İSTANBUL'UN İKİ YAKASINDA OLMA İHTİMALİ

Cenazeye ilişkin ise Avukat Bozkurt, "İstanbul çok büyük bir il, özellikle cesedin bir parçasının Anadolu bir parçasının Avrupa Yakası'nda olması çöp toplama alanlarının 2 yaka için farklı noktalar olması, bulunma ihtimalini çok düşük ihtimallere düşürdü. Emniyet hala araştırma yapıyor şimdiye kadar 400 bin tona yakın bir çöp ayrıştırma gerçekleştirilmiş, emniyet arıyor, umarız ki bulunur" diye konuşmuştu.

