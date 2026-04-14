Kocaeli'de lisede dehşet! Öğrenciler arasındaki kavgada kan aktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir lisede korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda 2 öğrenci arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Öğrenciler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B.P. isimli öğrenci, H.Z. isimli öğrenciyi bıçakladı.
Bıçaklanmasının ardından yaralanan H.Z. kanlar içinde yerde kaldı. Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 yaşındaki yaralı öğrenci H.Z.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.