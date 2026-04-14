Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir lisede korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda 2 öğrenci arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HABERİN ÖZETİ Kocaeli'de lisede dehşet! Öğrenciler arasındaki kavgada kan aktı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir lisede iki öğrenci arasında çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı. Okulda sebebi bilinmeyen bir nedenle iki öğrenci arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.B.P. isimli öğrenci H.Z. isimli öğrenciyi bıçakladı. Yaralanan 17 yaşındaki H.Z. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öğrenciler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B.P. isimli öğrenci, H.Z. isimli öğrenciyi bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Bıçaklanmasının ardından yaralanan H.Z. kanlar içinde yerde kaldı. Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 yaşındaki yaralı öğrenci H.Z.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.