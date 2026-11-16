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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 18:39

Konya'da acı olay: 4’üncü kattan düşen 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki pencereden zemine düşen 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis ekipleri pencerenin açık olduğunu belirleyerek olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 18:39

Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4’üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, zemine düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki ’a ilk müdahaleyi yaptı. 

Konya'da acı olay: 4’üncü kattan düşen 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşegül Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından apartmanda ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kızın düştüğü değerlendirilen 4’üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi. Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme yapıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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#ayşegül yıldız
#Beyşehir Devlet Hastanesi
#Hükümet Caddesi
#Evsat Mahallesi
#3. Sayfa
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