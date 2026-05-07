Antalya’da yaşayan Kübra Yapıcı’dan 30 Nisan itibariyle haber alınamadı. Yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından ekiplerin yaptığı çalışmalarda genç kızın cansız bedeni yakılmış halde bulunmuştu.

HABERİN ÖZETİ Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme: Genç kızın cesedinin parçaları bulundu Antalya'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın önce silahla vurulup gömüldüğü, ardından yakılarak cesedinin bir bölümünün barajda bulunduğu olayla ilgili iki şüpheli itiraflarda bulundu. Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan itibarıyla haber alınamadı. Genç kızın cansız bedeni yakılmış halde bulundu. Yapılan incelemede Yapıcı'nın önce silahla vurulduğu, gömüldüğü ve sonra çıkarılıp yakıldığı tespit edildi. Şüphelilerden İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, şüpheli Ataberk S. gözaltına alındı. İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı'na atıldığı itirafı üzerine barajda arama yapıldı. Aramalar sonucunda Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu.

ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA GÖMÜLDÜ, ÇIKARILIP YAKILDI

Yapılan incelemede Kübra Yapıcı’nın önce silahla vurulduğu, cansız bedeninin gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı tespit edilmişti.

ŞÜPHELİLER İTİRAF ETTİ

Şüpheli İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı’na atıldığını itiraf etmesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

CESEDİNİN BİR BÖLÜMÜ BARAJDA BULUNDU

Akşam saatlerine kadar devam eden aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da sürdürüldü. Yapılan aramalar sonucunda Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği kaydedildi.