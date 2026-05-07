Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme: Genç kızın cesedinin parçaları bulundu

Antalya’da yaşayan Kübra Yapıcı’dan 30 Nisan itibariyle haber alınamadı. Yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından ekiplerin yaptığı çalışmalarda genç kızın cansız bedeni yakılmış halde bulunmuştu.
Yapılan incelemede Kübra Yapıcı’nın önce silahla vurulduğu, cansız bedeninin gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı tespit edilmişti.
Şüpheli İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı’na atıldığını itiraf etmesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Akşam saatlerine kadar devam eden aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da sürdürüldü. Yapılan aramalar sonucunda Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği kaydedildi.