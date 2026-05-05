3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Küçükçekmece'de kahvehane önünde silahlı saldırı: 3 kişi vuruldu

İstanbul Küçükçekmece'de bir kahvehane önünde duran ve akraba oldukları öğrenilen 3 kişi, yanlarına gelen maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

bir kahvenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00’de Küçükçekmece Alakarga Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Ç., Eyüp Ç. ve Kıyas Ç. bir kahvenin önünde durdukları sırada yanlarına gelen maskeli 2 kişi silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. Saldırganlar olayın ardından bindikleri araçla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"ŞÜPHELİLER MASKELİYDİ"

Mahalle sakinlerinden Emir Çakır, "Yarım saat önce 3 kişi burada duruyordu. 2 kişi iki ayrı sokaktan buraya doğru geldiler, buradakilere yaklaşınca ateş etmeye başladılar. 3 kişi olayda yaralandı. Şüpheliler de olay sonrasında kaçtılar. Yaralılardan biri diz kapağından, birisi ayak serçe parmağından, birisi de ayağından vuruldu. Şüpheliler maskeliydi, yaya olarak kaçtılar" dedi.

