Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Duvara çarparak parçalandı, can kaybı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil feci biçimde duvara çarparak parçalandı.
Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi T3 Tüneli mevkisinde B.D'nin idaresindeki otomobil, tünel girişinde duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün, yaşamını yitirdiği tespit edildi.