Lastiği patlayan tır dehşet saçtı: Önce otomobile çarptı, sonra köprüden düşüp alev topuna döndü

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İstanbul
Anadolu Otoyolu’nun Küçük Melen Köprüsü üzerinde İran uyruklu Mortaza Ghassemi’nin kullandığı alüminyum yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak önünde seyir halinde otomobile çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan tır, Küçük Melen Köprüsü’nden yaklaşık 20 metre aşağıya düşerek Yenitaşköprü köyü yoluna savruldu.
Köprüden düşen tır, şiddetli çarpmanın ardından alev topuna döndü. Kazanın etkisiyle camdan fırlayan tır sürücüsü Mortaza Ghassemi, faciadan yara almadan kurtuldu. Alevlerin kısa sürede sardığı tır için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alev alev yanan tıra müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Öte yandan, otoyolda tırın çarptığı otomobilin sürücüsü Aziz K. ile araçta yolcu olarak bulunan Necla K. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki kişiye müdahalede bulundu.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Sakarya istikametinde trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Tırın düştüğü Yenitaşköprü-Paşaormanı köy yolu ise güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.
Kazada tır sürücüsünün burnu bile kanamazken, köprüden düşerek alevlere teslim olan tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.