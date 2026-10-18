Anadolu Otoyolu’nun Küçük Melen Köprüsü üzerinde İran uyruklu Mortaza Ghassemi’nin kullandığı alüminyum yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak önünde seyir halinde otomobile çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan tır, Küçük Melen Köprüsü’nden yaklaşık 20 metre aşağıya düşerek Yenitaşköprü köyü yoluna savruldu.

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HABERİN ÖZETİ Lastiği patlayan tır dehşet saçtı: Önce otomobile çarptı, sonra köprüden düşüp alev topuna döndü Anadolu Otoyolu’nun Küçük Melen Köprüsü üzerinde lastiği patlayan alüminyum yüklü bir tır, önündeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre aşağıya düşerek alev aldı. İran uyruklu Mortaza Ghassemi yönetimindeki tır, köprüden Yenitaşköprü köyü yoluna düşüp alev topuna döndü ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Kazanın etkisiyle camdan fırlayan tır sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu. Tırın çarptığı otomobildeki sürücü Aziz K. ile yolcu Necla K. yaralandı ve sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Sakarya istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, tırın düştüğü köy yolu araç trafiğine kapatıldı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Köprüden düşen tır, şiddetli çarpmanın ardından alev topuna döndü. Kazanın etkisiyle camdan fırlayan tır sürücüsü Mortaza Ghassemi, faciadan yara almadan kurtuldu. Alevlerin kısa sürede sardığı tır için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alev alev yanan tıra müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

TIRIN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, otoyolda tırın çarptığı otomobilin sürücüsü Aziz K. ile araçta yolcu olarak bulunan Necla K. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki kişiye müdahalede bulundu.

TIR TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Sakarya istikametinde trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Tırın düştüğü Yenitaşköprü-Paşaormanı köy yolu ise güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Kazada tır sürücüsünün burnu bile kanamazken, köprüden düşerek alevlere teslim olan tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.