Lisede ikram edilen yemek öğrencileri hastanelik etti

Kütahya'da Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarındaki bir iş yeri tarafından öğle arasında öğrencilere tavuklu pilav ve ekmek ikram edildi. Yaklaşık 60 öğrenciye dağıtıldığı öğrenilen yemek ikramının ardından bazı öğrenciler karın ağrısı şikayeti yaşadı.

Rahatsızlanan öğrenciler, velileriyle birlikte Kütahya Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye gelen 19 öğrencinin sağlık ekiplerince kontrol ve tetkikleri yapıldı.

Olayla ilgili gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, öğrencilerin rahatsızlanmasına ikram edilen yemeklerin neden olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.