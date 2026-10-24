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3. Sayfa
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 05:23
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 05:23

Lisede ikram edilen yemek öğrencileri hastanelik etti

Kütahya'da Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ikram edilen ekmek arası ve tavuklu pilav, öğrencileri hastanelik etti. Karın ağrısı şikayeti yaşayan 19 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 05:23
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 05:23

'da Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarındaki bir iş yeri tarafından öğle arasında öğrencilere tavuklu pilav ve ekmek ikram edildi. Yaklaşık 60 öğrenciye dağıtıldığı öğrenilen yemek ikramının ardından bazı öğrenciler karın ağrısı şikayeti yaşadı.

Rahatsızlanan öğrenciler, velileriyle birlikte Kütahya Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye gelen 19 öğrencinin sağlık ekiplerince kontrol ve tetkikleri yapıldı.

Lisede ikram edilen yemek öğrencileri hastanelik etti

Olayla ilgili şüphesi üzerinde durulurken, öğrencilerin rahatsızlanmasına ikram edilen yemeklerin neden olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

ETİKETLER
#kütahya
#gıda zehirlenmesi
#Tavuklu Pilav
#Kütahya Şehir Hastanesi
#Hekim Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
#3. Sayfa
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