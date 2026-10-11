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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:42

Manisa tur otobüsü kazasında kaç ölü, yaralı var? Akhisar'da otobüs çekici ile çarpıştı

Bursa'dan İzmir yönüne ilerleyen otobüsün karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Manisa tur otobüsü kazasında kaç ölü, yaralı var?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Manisa tur otobüsü kazasında kaç ölü, yaralı var? Akhisar'da otobüs çekici ile çarpıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:42

'nın ilçesinde meydana gelen can kayıplarına ve yaralanmalara neden oldu. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri yakınlarında tur otobüsü ile çekicinin çarpışması üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Kazanın ardından vatandaşlar, olayda kaç kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların sağlık durumunu ve kazanın nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı. İşte Manisa'daki tur otobüsü kazasına ilişkin son bilgiler.

Manisa tur otobüsü kazasında kaç ölü, yaralı var? Akhisar'da otobüs çekici ile çarpıştı

MANİSA TUR OTOBÜSÜ KAZASINDA KAÇ ÖLÜ, YARALI VAR?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından sağlık, itfaiye, jandarma ve diğer kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında yaralılara müdahale edildi ve hastanelere sevkleri gerçekleştirildi.

Manisa tur otobüsü kazasında kaç ölü, yaralı var? Akhisar'da otobüs çekici ile çarpıştı

Manisa Valiliğinin açıklamasında, kazanın ardından 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan da olay yerinde yaptığı açıklamada can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verdi. Yaralıların tedavileri için sağlık ekipleri tarafından gerekli işlemler başlatılırken kazanın nedenine ilişkin incelemeler de sürdürüldü.

MANİSA'DAKİ KAZA NEREDE VE NE ZAMAN MEYDANA GELDİ?

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesindeki gişeler mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir yönüne seyreden tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı olayın ardından otobüsün devrildiği bildirildi. İlk ihbarın saat 11.11'de alınması üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi yönlendirildi.

Manisa tur otobüsü kazasında kaç ölü, yaralı var? Akhisar'da otobüs çekici ile çarpıştı

Kaza yerinde yaralıların araçlardan çıkarılması ve sağlık ekiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavileri sürerken olay yerindeki kurtarma ve inceleme çalışmaları da ilgili ekipler tarafından koordine edildi. Kazanın kesin oluş nedeni ve çarpışmaya ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

MANİSA VALİLİĞİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bursa'dan İzmir yönüne giden tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazanın saat 11.11'de bildirildiği belirtildi. Açıklamada, sağlık ve kurtarma ekiplerinin hızla olay yerine yönlendirildiği, kazadan etkilenen vatandaşları kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ve ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kazaya ilişkin yaptığı açıklamada can kaybı ve yaralı sayısını duyurdu. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirten Çiftçi, müdahale çalışmalarının ilgili kurumlarla birlikte yakından takip edildiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

MANİSA TUR OTOBÜSÜ KAZASINDA SON DURUM

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ilk resmi açıklamalara göre 11, yaralı sayısı ise 27 olarak bildirildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, olay yerinde yaptığı açıklamada otobüste 34 yolcu bulunduğunu belirterek yaralıların sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildiğini aktardı. Yaralıların triyaj değerlendirmelerine ilişkin açıklamada 16 kişinin sarı, 9 kişinin yeşil ve 1 kişinin kırmızı kodla sınıflandırıldığı belirtildi. Bu sınıflandırmada toplam 26 kişi yer aldığından, bir yaralının koduna ilişkin bilgi açıklamada ayrıca netleştirilmedi.

Olay yerinde AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve güvenlik ekiplerinin koordineli çalışması yürütüldü. Cumhuriyet savcısının koordinasyonunda olay yeri incelemesi başlatılırken kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin araştırmaların sürmesi bekleniyor. Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin yeni bir resmi açıklama yapılması halinde bilançonun güncellenmesi mümkün olacak.

ETİKETLER
#manisa
#Trafik Kazası
#akhisar
#Gebze-orhangazi-İzmir Otoyolu
#Tur Otobüsü
#3. Sayfa
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