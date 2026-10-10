Manisa'da yanan otomobilden ceset çıktı

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İstanbul
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gece saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarında bir otomobilden alevler yükseldi.
Yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından ekiplerin yaptığı incelemelerde yanan otomobilde bir erkek cesedi bulundu.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.