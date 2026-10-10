Manisa'nın Akhisar ilçesinde gece saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarında bir otomobilden alevler yükseldi.

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HABERİN ÖZETİ Manisa'da yanan otomobilden ceset çıktı Manisa'nın Akhisar ilçesinde yol kenarında yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu. Olay, Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarındaki bir otomobilde meydana geldi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçta yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından ekiplerin yaptığı incelemelerde yanan otomobilde bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİĞİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.