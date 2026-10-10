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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 06:58

Manisa'da yanan otomobilden ceset çıktı

Manisa'da gece saatlerinde yol kenarındaki bir otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan aracın içinde bir erkek cesedi bulundu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 06:58

'nın ilçesinde gece saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarında bir otomobilden alevler yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Manisa'da yanan otomobilden ceset çıktı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yol kenarında yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu.
Olay, Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarındaki bir otomobilde meydana geldi.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçta yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset tespit edildi.
Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu 'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa'da yanan otomobilden ceset çıktı

ARAÇTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından ekiplerin yaptığı incelemelerde yanan otomobilde bir erkek cesedi bulundu.

Manisa'da yanan otomobilden ceset çıktı

KİMLİĞİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da yanan otomobilden ceset çıktı
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ETİKETLER
#manisa
#112 acil çağrı merkezi
#akhisar
#İzmir Adli Tıp Kurumu
#Kayalıoğlu
#3. Sayfa
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