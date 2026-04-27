3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Market çıkışı bir anda annesinin elinden kurtuldu: 3 yaşındaki çocuk servisin altında kaldı

Karabük’te marketten çıktıktan sonra annesinin elinden kurtularak yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars, servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun olay yerinde yaşamını yitirmesiyle anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü gözaltına alındı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 21:10

Karabük'te annesiyle marketten çıktıktan sonra elinden kurtularak yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk, servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acılı anne ve babanın feryatları ise yürek dağladı.

Karabük'te marketten çıkan 3 yaşındaki çocuk, annesinin elinden kurtularak yola fırlaması sonucu servis aracının çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında 5000 Evler Mahallesi 33. Cadde'de meydana geldi.
3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, annesi Halime Pehlivanoğlu ile marketten çıktıktan sonra elinden kurtularak yola fırladı.
Aybars Pehlivanoğlu, idaresindeki öğrenci servisiyle evine gitmekte olan Yavuz S. idaresindeki araca çarptı.
Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Baba Hakan Pehlivanoğlu olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Servis sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında 5000 Evler Mahallesi 33. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci servisini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan ve marketten alışveriş yaptığı öğrenilen Yavuz S. idaresindeki servis aracı, 39. Cadde istikametine seyir halindeyken market çıkışında annesi Halime Pehlivanoğlu ile yürüdüğü sırada elinden kurtularak yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu'na çarptı.

Servis aracının altında kalan küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen baba Hakan Pehlivanoğlu sinir krizleri geçirdi. Babanın ambulans içinde "Aybars'ım yok, Aybars'ımı getirin" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından küçük Aybars'ın cenazesi tabuta konularak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü gözaltına alındı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
