Editor
Editor
 Onur Kaya

Maskeli saldırganlardan 2 kardeşe kanlı pusu

Samsun'da motosikletle gelen maskeli saldırganlar, seyir halindeki hafif ticari araca kurşun yağdırdı. Araçta bulunan 2 kardeş kurşunların hedefi oldu. Başından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken, ağabeyinin tedavisi sürüyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 07:00

’un İlkadım ilçesinde maskeli 2 kişinin motosikletle seyir halindeyken hafif ticari araca düzenlediği silahlı saldırıda iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün akşam saat 23.20 sıralarında silah sesleri yükseldi. Kadifekale Mahallesi’nde motosiklet üzerinde bulunan kar maskeli 2 kişi, seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açtı.

İKİ KARDEŞ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Saldırıda araç sürücüsü Emirhan Mırık (25) sol kol ve el üstünden, yanında bulunan kardeşi Yiğit Mırık (19) ise başından vurularak ağır şekilde yaralandı. Kardeşlerin aracında bulunan 2 arkadaşları ise saldırıyı yara almadan atlattı.

Maskeli saldırganlardan 2 kardeşe kanlı pusu

Yaralılardan Emirhan Mırık ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mırık, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Başından ağır yaralanan Yiğit Mırık ise Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ancak 19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Maskeli saldırganlardan 2 kardeşe kanlı pusu

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

SALDIRGANLARIN KAÇTIĞI ARAÇTA SİLAH BULUNDU

Polis ekipleri silahlı saldırıda kullanıldığı değerlendirilen park halindeki bir aracın yanına atılmış halde pompalı tüfek ele geçirdi. Kimliği belirsiz saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Maskeli saldırganlardan 2 kardeşe kanlı pusu
#silahlı saldırı
#samsun
#cinayet
#kardeşler
#Motosikletli Saldırgan
#3. Sayfa
