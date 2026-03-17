Mersin'deki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Olay, dün gece merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi 88072 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, taraflardan olmayan ve evine girmeye çalışan yabancı uyruklu 18 yaşındaki Nur Almuhammet başının arka kısmından vurularak ağır yaralandı.

Aynı olayda kavganın taraflarından olduğu belirtilen 26 yaşındaki Can Acar da sırt ve sol bacak kısmından silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Nur Almuhammet, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gece hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan Can Acar ise bugün tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen E.I.’nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.