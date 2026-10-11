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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 16:41

MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, milletvekili dahil 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta MHP'li Milletvekili Zuhal Karakoç ve il başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu konvoyda trafik kazası meydana geldi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, milletvekili dahil 4 kişi yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 16:41

Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda Afşin-Göksun kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, milletvekili dahil 4 kişi yaralandı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçe ziyaretleri için yola çıkan konvoyda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.
Kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi.
Kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Yaralanan 4 kişi arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförü de bulunuyor.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, milletvekili dahil 4 kişi yaralandı

YARALANANLAR ARASINDA MİLLETVEKİLİ ZUHAL KARAKOÇ DA VAR

Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#kahramanmaraş
#mhp
#Zuhal Karakoç
#Mansur Metehan
#Afşin Göksun Kara Yolu
#3. Sayfa
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