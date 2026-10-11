MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, milletvekili dahil 4 kişi yaralandı

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İstanbul
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda Afşin-Göksun kara yolunda trafik kazası meydana geldi.
Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.