MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda Afşin-Göksun kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

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HABERİN ÖZETİ MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, milletvekili dahil 4 kişi yaralandı MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçe ziyaretleri için yola çıkan konvoyda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförü de bulunuyor. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YARALANANLAR ARASINDA MİLLETVEKİLİ ZUHAL KARAKOÇ DA VAR

Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.