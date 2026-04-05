3. Sayfa
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

MHP’li meclis üyesinden acı haber: Kazada yaşamını yitirdi

MHP’li belediye meclis üyesi Aziz Uslu, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Gece saat 03.30 sıralarında Samsun Sinop yolu üzeri Dereköy mevkiinde meydana gelen kaza, 44 yaşındaki Aziz Uslu’nun kullandığı panelvan kamyonette direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı. Samsun’dan 19 Mayıs istikametine seyir halinde olan araç, önce yoldan çıktı, ardından Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.

Samsun Sinop yolu üzerinde panelvan kamyonetin yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarpması sonucu MHP'li meclis üyesi Aziz Uslu hayatını kaybetti.
Kaza gece saat 03.30 sıralarında Dereköy mevkiinde meydana geldi.
Aziz Uslu'nun kullandığı panelvan kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Araç, Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.
Ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Uslu, MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesiydi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uslu’nun MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi ve Devecioğlu Kasap ve Et Restaurant’ın sahiplerinden olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da 5 kişinin can verdiği feci kaza kamerada! Olay anı görüntüleri ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü böyle yaralandı
