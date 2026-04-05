MHP’li meclis üyesinden acı haber: Kazada yaşamını yitirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gece saat 03.30 sıralarında Samsun Sinop yolu üzeri Dereköy mevkiinde meydana gelen kaza, 44 yaşındaki Aziz Uslu’nun kullandığı panelvan kamyonette direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı. Samsun’dan 19 Mayıs istikametine seyir halinde olan araç, önce yoldan çıktı, ardından Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uslu’nun MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi ve Devecioğlu Kasap ve Et Restaurant’ın sahiplerinden olduğu öğrenildi.