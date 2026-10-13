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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 21:39

Öğrenci kavgasına yakınları karıştı! Ayırmaya çalışan hizmetli darbedildi, öğretmen bayıldı

Sakarya'da Fatmahanım Ortaokulu'nda öğrencilerin kavgasına yakınları da karıştı. Hizmetli kavgayı ayırmak isterken darbedildi. Olayda panikleyen öğretmen bayıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Öğrenci kavgasına yakınları karıştı! Ayırmaya çalışan hizmetli darbedildi, öğretmen bayıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 21:39

 'nın ilçesinde okul bahçesinde öğrenciler arasındaki kavgayı ayıran hizmetli, kavga eden öğrencinin yakınları tarafından darbedildi. Olay esnasında bir öğretmen ise panik nedeniyle baygınlık geçirdi.

Öğrenci kavgasına yakınları karıştı! Ayırmaya çalışan hizmetli darbedildi, öğretmen bayıldı


Olay, Fatmahanım Ortaokulu'nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İki kız öğrencinin kavgasını müdahale ederek ayıran hizmetli R.K., durumu haber alıp okula gelen öğrencinin ağabeyi ve beraberindeki aile fertlerinin saldırısına uğradı. Olay esnasında okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan F.B. ise panik nedeniyle baygınlık geçirdi. Öğrenci yakınları tarafından bıçak da çekilen arbedede yaralanma yaşanmazken, darbedilen hizmetli R.K. ve panikleyerek bayılan kadın öğretmen F.B. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

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ETİKETLER
#Sakarya
#pamukova
#R.k.
#F.b.
#Fatmahanım Ortaokulu
#3. Sayfa
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