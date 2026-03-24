Otoparkı işgal etti: Hakkını arayan komşusunu kızının önünde katletti

Pendik'te galeri sahibi S.B isimli şahıs, iş yeri araçlarını evinin otoparkına park etti. Bunun üzerine bina sakinlerinin rahatsızlığını bildiren Hüseyin Teke ile aralarında tartışma çıktı. Silahını çeken S.B komşusu Hüseyin Teke'ye kızının önünde kurşun yağdırdı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 21:22

İstanbul'un ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde otopark tartışmasında kan aktı. Galeri sahibi S.B ev otoparkına satılık araçlarını çekmemesi yönünde uyarılınca kavga çıkardı. Komşusunu kızının önünde katletti.

Otoparkı işgal etti: Hakkını arayan komşusunu kızının önünde katletti

ARAÇLARINI BİNA OTOPARKINA ÇEKTİ

23 Mart saat 20.15 sıralarında oto galeri işletmecisi S.B. (41), iş yerinde yer kalmayan satılık araçlarını ikamet ettiği binanın otoparkına çekti. Akşam saatlerinde evine gelen komşusu Hüseyin Teke (44) ise aracını park edecek yer bulamayınca telefonla S.B.’ye ulaştı. İkili arasında telefonda başlayan otopark tartışması kısa sürede gerginliğe dönüştü.

Otoparkı işgal etti: Hakkını arayan komşusunu kızının önünde katletti

11 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ


Tartışmanın ardından bina önünde karşı karşıya gelen taraflar arasında başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., komşusu Hüseyin Teke’ye 11 yaşındaki kızının yanında ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Teke, kanlar içinde kalmasına rağmen saldırganın elindeki silahı almak için büyük çaba sarf etti. Yaşanan arbede sırasında silahın ikinci kez ateş almasıyla Teke, kalbinden vurularak yere yığıldı. Arbede sırasında şüpheli S.B. de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#silahlı saldırı
#cinayet
#pendik
#Otopark Kavgası
#Komşu Cinayeti
#3. Sayfa
