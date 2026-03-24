Otoparkı işgal etti: Hakkını arayan komşusunu kızının önünde katletti

İstanbul'un Pendik ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde otopark tartışmasında kan aktı. Galeri sahibi S.B ev otoparkına satılık araçlarını çekmemesi yönünde uyarılınca kavga çıkardı. Komşusunu kızının önünde katletti.

ARAÇLARINI BİNA OTOPARKINA ÇEKTİ

23 Mart saat 20.15 sıralarında oto galeri işletmecisi S.B. (41), iş yerinde yer kalmayan satılık araçlarını ikamet ettiği binanın otoparkına çekti. Akşam saatlerinde evine gelen komşusu Hüseyin Teke (44) ise aracını park edecek yer bulamayınca telefonla S.B.’ye ulaştı. İkili arasında telefonda başlayan otopark tartışması kısa sürede gerginliğe dönüştü.

11 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ



Tartışmanın ardından bina önünde karşı karşıya gelen taraflar arasında başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., komşusu Hüseyin Teke’ye 11 yaşındaki kızının yanında ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Teke, kanlar içinde kalmasına rağmen saldırganın elindeki silahı almak için büyük çaba sarf etti. Yaşanan arbede sırasında silahın ikinci kez ateş almasıyla Teke, kalbinden vurularak yere yığıldı. Arbede sırasında şüpheli S.B. de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.