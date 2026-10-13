Patron çalışanını darbetti! Öfkeden gözü döndü

Bolu’da iş yeri sahibi Erkan S. ile çalışanı M.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan S., çalışanını darbetti. M.Ç. uzaklaşmaya çalışırken otomobiline binen Erkan S., aracını çalışanının üzerine sürdü.

ARACINI ÜZERİNE SÜRDÜ

Kendine hakim olamayan Erkan S., aracına binip otomobili hızla M.Ç.'nin üzerine sürmeye başladı. Ölümden dönen M.Ç., tehlikeyi atlattığı gibi polis ekiplerine haber verdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Erkan S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.