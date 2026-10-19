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3. Sayfa
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 00:24

Pilav günü hastanede bitti: Bin kişinin katıldığı ikram sonrası fenalaştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinin ardından 100 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye koştu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 00:24

’nın ilçesinde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinde yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi. Bir süre sonra onlarca kişide mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi.

Pilav günü hastanede bitti: Bin kişinin katıldığı ikram sonrası fenalaştılar

TAVUK PİLAV YEDİLER ŞİKAYETLER BAŞLADI

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi. Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi. 

Pilav günü hastanede bitti: Bin kişinin katıldığı ikram sonrası fenalaştılar

RAHATSIZLANAN KİŞİ SAYISI 100'E ULAŞTI

Etkinliğin ardından yaklaşık 3 saat geçtikten sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100’e ulaştığı öğrenildi.
Yaşanan olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Tavuklu pilavdan kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#bursa
#inegöl
#Mevlid-i Şerif
#Çitli Mahallesi
#Pilav Günü
#3. Sayfa
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