3. Sayfa
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Üç polis yaralandı

Kırıkkale'de alkollü bir sürücü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre devam eden takibin ardından yakalanan sürücü ile yaşanan arbede sırasında 3 polis memuru yaralandı.

Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Üç polis yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 17:07

Bağlarbaşı Mahallesinde, 24 yaşındaki araç sürücüsü O.K., alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı. Bir süre devam eden takibin ardından yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 1.41 promil alkollü olduğu tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Üç polis yaralandı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde alkollü araç sürücüsü O.K., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmış, çıkan arbedede 3 polis memuru yaralanmıştır.
24 yaşındaki sürücü O.K.'nin 1.41 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir.
Sürücü, polis ekiplerine mukavemet göstermiş, tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etmiştir.
Arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralanmıştır.
Sürücüye idari para cezası uygulanmış, aracı 60 gün trafikten men edilmiştir.
Gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılmıştır.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Üç polis yaralandı

ÇIKAN ARBEDEDE 3 POLİS YARALANDI

Ekip aracına binmek istemeyen alkollü şahıs, polis ekiplerine mukavemet göstererek tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Çıkan arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Üç polis yaralandı

Trafik ekiplerince sürücüye ilgili maddelerden idari para cezası uygulanırken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

