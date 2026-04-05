Bağlarbaşı Mahallesinde, 24 yaşındaki araç sürücüsü O.K., alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı. Bir süre devam eden takibin ardından yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 1.41 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Üç polis yaralandı Bağlarbaşı Mahallesi'nde alkollü araç sürücüsü O.K., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmış, çıkan arbedede 3 polis memuru yaralanmıştır. 24 yaşındaki sürücü O.K.'nin 1.41 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Sürücü, polis ekiplerine mukavemet göstermiş, tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etmiştir. Arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralanmıştır. Sürücüye idari para cezası uygulanmış, aracı 60 gün trafikten men edilmiştir. Gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılmıştır.

ÇIKAN ARBEDEDE 3 POLİS YARALANDI

Ekip aracına binmek istemeyen alkollü şahıs, polis ekiplerine mukavemet göstererek tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Çıkan arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Trafik ekiplerince sürücüye ilgili maddelerden idari para cezası uygulanırken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.