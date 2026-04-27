Saat 14.20 sıralarında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne Silifke ilçesi Boğsak Şahin Kayası önlerinde deniz üzerinde 2 erkek cesedi olduğu yönünde ihbar geldi.

Dinle Özetle

Silifke açıklarında acı haber: Deniz yüzeyinde 2 erkek cesedi bulundu!

HABERİN ÖZETİ Silifke açıklarında acı haber: Deniz yüzeyinde 2 erkek cesedi bulundu! Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında deniz üzerinde 2 erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne saat 14.20'de Silifke ilçesi Boğsak Şahin Kayası önlerinde deniz üzerinde 2 erkek cesedi olduğu ihbarı geldi. Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botu ekipleri, deniz yüzeyinde bulunan 2 erkek cesedini bota alarak Silifke Sahil Güvenlik iskelesine getirdi. Hayatını kaybeden kişilerin 69 yaşındaki Akın Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik olduğu belirlendi. Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili incelemeler sürerken, şahısların denize açıldıkları teknenin battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İKİ ERKEK CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, deniz yüzeyinde bulunan 2 erkek cesedini bota aldı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından Silifke Sahil Güvenlik iskelesine getirilen cenazeler kıyıya çıkarıldı. Hayatını kaybeden şahısların 69 yaşındaki Akın Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik olduğu öğrenildi. Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, şahısların denize açıldıkları teknenin battığı ihtimali üzerinde duruluyor.