Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Silifke açıklarında acı haber: Deniz yüzeyinde 2 erkek cesedi bulundu!

Mersin'in Silifke ilçesinde deniz yüzeyinde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla sudan çıkarılan cenazelerin 69 yaşındaki Akın Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik'e ait olduğu belirlendi. Tekne faciası şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
23:04
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
27.04.2026 23:04

Saat 14.20 sıralarında Akdeniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne ilçesi Boğsak Şahin Kayası önlerinde deniz üzerinde 2 erkek cesedi olduğu yönünde ihbar geldi.

0:00 68
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında deniz üzerinde 2 erkek cesedi bulundu.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne saat 14.20'de Silifke ilçesi Boğsak Şahin Kayası önlerinde deniz üzerinde 2 erkek cesedi olduğu ihbarı geldi.
Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botu ekipleri, deniz yüzeyinde bulunan 2 erkek cesedini bota alarak Silifke Sahil Güvenlik iskelesine getirdi.
Hayatını kaybeden kişilerin 69 yaşındaki Akın Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik olduğu belirlendi.
Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili incelemeler sürerken, şahısların denize açıldıkları teknenin battığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

İKİ ERKEK CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, deniz yüzeyinde bulunan 2 erkek cesedini bota aldı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından Silifke Sahil Güvenlik iskelesine getirilen cenazeler kıyıya çıkarıldı. Hayatını kaybeden şahısların 69 yaşındaki Akın Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik olduğu öğrenildi. Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, şahısların denize açıldıkları teknenin battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ceset bulunamazsa ne olacak? Hukukçulardan Gülistan soruşturmasına son nokta!
Cani eşten kan donduran itiraf! Cesetle 1,5 ay yaşamış: 'Kokunca parçalayıp çöpe attım'
ETİKETLER
#silifke
#sahil güvenlik
#Akdeniz Fok
#Ceset Bulundu
#Tekne Battı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.