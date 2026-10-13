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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 13:50

Sosyal medyada gördüğü ilana başvurdu hayatı karardı: IBAN paylaşan gence 97 dava

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Nejat Yazıcı banka hesabını başkalarına kullandırarak hayatının hatasını yaptı. 97 dolandırıcılık dosyası ile karşı karşıya kalan Yazıcı, yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldı. Ailesiyle birlikte mağdurların zararlarını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcadıklarını belirten talihsiz adam "Gençleri de uyarıyorum; kesinlikle hesaplarını, IBAN'larını üçüncü kişilerle paylaşmasınlar. Ben yandım, başkası yanmasın" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 13:50

2022 yılında üzerinden tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadiyle banka hesaplarını kullanmak istediğini söyleyen 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, borçları nedeniyle teklifi kabul etti. Yazıcı hesaplarını 'da teslim etti ancak vadedilen ödemeyi alamayınca banka şubelerine giderek hesaplarını kapattırdı. Bir süre sonra emekli maaşını çekmek istediğinde ise hesabına dolandırıcılık soruşturması kapsamında bloke konulduğunu öğrendi.

HABERİN ÖZETİ

Sosyal medyada gördüğü ilana başvurdu hayatı karardı: IBAN paylaşan gence 97 dava

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Banka hesaplarını e-ticaret vaadiyle başkalarına kullandıran Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle hakkında açılan 97 dava ve hapis cezalarıyla büyük mağduriyet yaşadı.
2022 yılında borçları sebebiyle hesaplarını teslim eden Yazıcı, vadedilen ödemeyi alamayınca hesaplarını kapattırdı ancak hesaplarına bloke konulduğunu öğrendi.
Şahısların 17 gün içinde onlarca kişiyi dolandırdığı olay sonrası Yazıcı hakkında 97 dava açıldı.
Süreçte yaklaşık 4 milyon lira zarara uğrayan Yazıcı'nın 45 yıla yakın cezası 17 yıla düşerken, mağdurların zararları ailesinin çektiği kredilerle karşılandı.
Oğlunun 3 yıla yakın cezaevinde kaldığını belirten baba Bülent Yazıcı, ailenin adli süreçler ve avukat masrafları nedeniyle büyük maddi sıkıntılar çektiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medyada gördüğü ilana başvurdu hayatı karardı: IBAN paylaşan gence 97 dava

“HER GÜN 10 TANE İFADE VERİYORDUM”

Yaşadığı süreci anlatan Nejat Yazıcı, "İş ilanlarına bakarken bir ilana denk geldim. E-ticaret işiyle uğraştıklarını söylediler bu şahıslar. Ben de birkaç gün görüştüm. 1 Temmuz 2022'de çok borcum olduğundan dolayı mecbur bu işi kabul ettim. Hesaplarımı İstanbul'da bu şahıslara elden teslim ettim. Akabinde bana ödeme yapacaklarını söylediler, ödeme yapılmadı. 22 Temmuz'da ise ben gidip hesaplarımı kapattırdım tek tek bankalara giderek. Emekli maaşımı çekecektim, çekmeye izin vermediler. Hesabımda bloke olduğunu öğrendim. Hesaplarım dolandırıcılık eyleminde kullanılmış. Bende bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum. Sonra zamanla adıma davalar açılmaya başladı. Sürekli karakola gidip ifadeler verdim. Her gün 10 tane ifade veriyordum. Bu şahıslar 17 gün içinde onlarca kişiyi dolandırmışlar" dedi.

Sosyal medyada gördüğü ilana başvurdu hayatı karardı: IBAN paylaşan gence 97 dava

HAKKINDA 97 DAVA AÇILDI

Hakkında 97 dava bulunduğunu belirten Yazıcı, bunların bir kısmında yargılama sürecinin henüz başlamadığını, bazılarında ise devam ettiğini ifade etti. Yazıcı, neticelenen 17 dosyasından 11'inde infaz aşamasında bozma kararı verildiğini, diğer 6'sında ise ret kararı çıktığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu süreçte yaklaşık 4 milyon lira zararım var. Bütün mağdurların zararını ailemin desteğiyle giderdim. Kız kardeşim kredi çekti, babam kredi çekti. Avukat ödemeleri oldu. Çok mağdurum. Tekrar cezaevine gitmek istemiyorum. İzne çıktım yasadan faydalanarak. 45 yıla yakın cezam vardı, 17 yıla düştü. Kalan cezalarımın da düşmesini istiyorum. Bu konuda devlet yetkililerinden yardım istiyorum. İşimden oldum. Ayrıca vatandaşları da, gençleri de uyarıyorum; kesinlikle hesaplarını, IBAN'larını üçüncü kişilerle paylaşmasınlar. Ben yandım, başkası yanmasın."

Sosyal medyada gördüğü ilana başvurdu hayatı karardı: IBAN paylaşan gence 97 dava

"BU PARAYI ÖDEMEZSEN 100-150 YILA YAKIN CEZA ALIR DEDİLER "

Oğlunun yaşadığı süreçte ailenin büyük maddi sıkıntılar çektiğini dile getiren baba Bülent Yazıcı ise "Benim oğlum 3 yıla yakın cezaevinde kaldı. Sosyal medya üzerinden borçlanmış, benim bilgim yoktu. Çalışıyordu, güzel işi de vardı. Tefecilerin eline mi, bahis çetelerinin eline mi ne düşmüş, 3-5 tane kartını vermiş. Ben duyar duymaz savcılığa giderek müracaat ettim. Bir gün çocuğumu jandarma aldı. Ne yapacağımı bilemedim, avukatları dolaştım. Bana 'Bu parayı ödemezsen 100-150 yıla yakın ceza alır' dediler. Avukat tutmak için gittim, 1 milyon, 1,5 milyon lira istediler. Şu an ikinci kez avukat değiştiriyorum. Oğlumun 100'e yakın dosyası var. Türkiye genelinde mağdurların borçlarını ödedim. Mağdur olduk, işimizden olduk. Haftanın 5 günü vasisi olarak adliyelere gittim. Bir sürü borcumuz var, bundan sonra ne yapacağız? Bu çeteleri neden yakalamıyorlar? İnsanlar hep mağdur mu olacak, yuvalar mı yanacak? Bu mağduriyetlere bir çözüm bulunsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul
#sosyal medya
#e ticaret
#Nejat Yazıcı
#Bülent Yazıcı
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