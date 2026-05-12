Topunun peşinden koştu, hayatından oldu: 6 yaşındaki çocuğun acı sonu

Karabağlar ilçesinde A.D. isimli vatandaşın kullandığı okul servis otobüsü, yolda top oynayan çocukları fark edince durdu. Bir süre durduktan sonra çocukların yoldan çekildiğini düşünen sürücü yoluna devam etmek için harekete geçti. Ancak o sırada sol arka tekerlek kısmına kaçan topunu almak için aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl K.'ye çarptı.
Küçük çocuk, meydana gelen kazada ağır yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Işıl K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, servis sürücüsü A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.