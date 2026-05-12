Karabağlar ilçesinde A.D. isimli vatandaşın kullandığı okul servis otobüsü, yolda top oynayan çocukları fark edince durdu. Bir süre durduktan sonra çocukların yoldan çekildiğini düşünen sürücü yoluna devam etmek için harekete geçti. Ancak o sırada sol arka tekerlek kısmına kaçan topunu almak için aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl K.'ye çarptı.

HABERİN ÖZETİ Topunun peşinden koştu, hayatından oldu: 6 yaşındaki çocuğun acı sonu İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir okul servis otobüsünün topunu almak için aracın altına giren 6 yaşındaki çocuk Işıl K.'ye çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili bir kaza meydana geldi. Kaza, Karabağlar ilçesinde A.D. isimli vatandaşın kullandığı okul servis otobüsünün, yolda top oynayan çocukları fark edip durduktan sonra yoluna devam etmek üzereyken yaşandı. 6 yaşındaki Işıl K., kaçan topunu almak için aracın altına girdi ve servis otobüsünün sol arka tekerlek kısmına çarptı. Ağır yaralanan Işıl K. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis sürücüsü A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Küçük çocuk, meydana gelen kazada ağır yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Işıl K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, servis sürücüsü A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.