Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’un Alaçam ilçesinde tüfeğini temizlerken kazara kendini vuran 62 yaşındaki şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÜNLERDİR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Samsun’un Alaçam ilçesinde talihsiz ölüm! 62 yaşındaki Ahmet Kabaoğlu tüfeğini temizlediği sırada silahın aniden ateş alması sonucu kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan Kabaoğlu, sağlık ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede günlerdir yaşam mücadelesi veren Ahmet Kabaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kabaoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.