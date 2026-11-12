Villasında ölü bulunmuştu: İş insanının vefatında kan dondurucu detaylar

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İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe yer alan bir şirketin sahibi olduğu öğrenilen 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı’nın cansız bedeni Urla ilçesindeki villasında bulundu. İş insanının vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı bildirildi.
Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.