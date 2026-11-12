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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:10

Villasında ölü bulunmuştu: İş insanının vefatında kan dondurucu detaylar

İzmir'de yaşayan iş insanı Bekir Kayabaşı, Urla'da bulunan villasında ölü bulundu Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde iş insanının ölümüne ilişkin kan dondurucu detaylar ortaya çıktı.  Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı kaydedildi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:10

İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe yer alan bir şirketin sahibi olduğu öğrenilen 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı’nın cansız bedeni ilçesindeki villasında bulundu. İş insanının vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Villasında ölü bulunmuştu: İş insanının vefatında kan dondurucu detaylar

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İzmir'in Urla ilçesinde tekstil ve konfeksiyon şirketi sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı villasında ölü bulundu.
Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandı.
Cansız beden kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cenazesi Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde kılınan namazın ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

 

Villasında ölü bulunmuştu: İş insanının vefatında kan dondurucu detaylar

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Villasında ölü bulunmuştu: İş insanının vefatında kan dondurucu detaylar

Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.

ETİKETLER
#Urla
#İzmir Adli Tıp Kurumu
#Bekir Kayabaşı
#Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii
#Urla Kabristanlığı
#3. Sayfa
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