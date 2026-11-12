İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe yer alan bir şirketin sahibi olduğu öğrenilen 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı’nın cansız bedeni Urla ilçesindeki villasında bulundu. İş insanının vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ Villasında ölü bulunmuştu: İş insanının vefatında kan dondurucu detaylar İzmir'in Urla ilçesinde tekstil ve konfeksiyon şirketi sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandı. Cansız beden kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazesi Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde kılınan namazın ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.