Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu yaralanan yayaya ilk müdahale vali ve milletvekili tarafından yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Yaralının başından ayrılmadılar: Vali ve milletvekilinden ilk müdahale Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu yaralanan yayaya ilk müdahale vali ve milletvekili tarafından yapıldı. Adıyaman-Gölbaşı karayolunda meydana gelen kazada Hakan Ç. (32) adlı yaya, Yunus D. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve AK Parti Milletvekili İshak Şan, kaza yerinde durarak yaralıya sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN VALİSİ VE AK PARTİLİ VEKİL KAZAYA MÜDAHALE ETTİ

Adıyaman- Gölbaşı karayolu 15. kilometrede yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hakan Ç'ye (32), Yunus D., idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada Hakan Ç., yaralandı.

O esnada Besni ilçesinden Adıyaman'a dönen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Milletvekili İshak Şan, kaza yerinde durarak yaralıya müdahale etti.

Vali Küçük ile Milletvekili Şan, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.