Yaralının başından ayrılmadılar: Vali ve milletvekilinden ilk müdahale

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İstanbul
Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu yaralanan yayaya ilk müdahale vali ve milletvekili tarafından yapıldı.
Adıyaman- Gölbaşı karayolu 15. kilometrede yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hakan Ç'ye (32), Yunus D., idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada Hakan Ç., yaralandı.
O esnada Besni ilçesinden Adıyaman'a dönen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Milletvekili İshak Şan, kaza yerinde durarak yaralıya müdahale etti.
Vali Küçük ile Milletvekili Şan, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.