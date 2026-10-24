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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 21:59

Yaralının başından ayrılmadılar: Vali ve milletvekilinden ilk müdahale

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı yayaya ilk müdahaleyi olay yerinde duran Vali Abdullah Küçük ve AK Parti Milletvekili İshak Şan yaptı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 21:59

'da, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu yaralanan yayaya ilk müdahale vali ve milletvekili tarafından yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Yaralının başından ayrılmadılar: Vali ve milletvekilinden ilk müdahale

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu yaralanan yayaya ilk müdahale vali ve milletvekili tarafından yapıldı.
Adıyaman-Gölbaşı karayolunda meydana gelen kazada Hakan Ç. (32) adlı yaya, Yunus D. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve AK Parti Milletvekili İshak Şan, kaza yerinde durarak yaralıya sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Yaralının başından ayrılmadılar: Vali ve milletvekilinden ilk müdahale

ADIYAMAN VALİSİ VE AK PARTİLİ VEKİL KAZAYA MÜDAHALE ETTİ

Adıyaman- Gölbaşı karayolu 15. kilometrede yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hakan Ç'ye (32), Yunus D., idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada Hakan Ç., yaralandı.

Yaralının başından ayrılmadılar: Vali ve milletvekilinden ilk müdahale

 O esnada Besni ilçesinden Adıyaman'a dönen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile Milletvekili İshak Şan, kaza yerinde durarak yaralıya müdahale etti.

Yaralının başından ayrılmadılar: Vali ve milletvekilinden ilk müdahale

 Vali Küçük ile Milletvekili Şan, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

ETİKETLER
#Adıyaman
#AK Parti
#İshak Şan
#Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Abdullah Küçük
#3. Sayfa
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