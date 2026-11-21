Ankara'da akşam saatlerinde yapılan bomba ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Yeni Parti Genel Merkezi önünde bomba olabileceği yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Yeni Parti Genel Merkezi'nde bomba ihbarı! Polisler alarma geçti Ankara'da Yeni Parti Genel Merkezi önünde bomba olabileceği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanmadı. İhbar, Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Yeni Parti Genel Merkezi önü için akşam saatlerinde yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek parti binasının bulunduğu alanda geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri ihbarın doğruluğunu araştırmak ve olası tehlikeleri belirlemek amacıyla çevrede inceleme başlattı. Yapılan inceleme neticesinde bomba olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Edinilen bilgilere göre, ihbarın ardından Yeni Parti binasının bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, ihbarın doğruluğunu araştırmak ve olası bir tehlikeyi belirlemek amacıyla çevrede inceleme başlattı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, parti binasının yakınında polis araçlarının bulunduğu ve ekiplerin bölgede çalışma yürüttüğü görüldü.

Yapılan inceleme sonucu bomba olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanılmadı.