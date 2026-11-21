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İstanbul
Ankara'da akşam saatlerinde yapılan bomba ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Yeni Parti Genel Merkezi önünde bomba olabileceği yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, ihbarın ardından Yeni Parti binasının bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, ihbarın doğruluğunu araştırmak ve olası bir tehlikeyi belirlemek amacıyla çevrede inceleme başlattı.
Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, parti binasının yakınında polis araçlarının bulunduğu ve ekiplerin bölgede çalışma yürüttüğü görüldü.
Yapılan inceleme sonucu bomba olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanılmadı.