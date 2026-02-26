Yeşilırmak’ta can pazarı: Otomobil köprüden uçtu, ters dönen araç metrelerce sürüklendi

Nehir Kamışlı’ın kullandığı otomobil, Saraydüzü Kışlası yakınındaki kavşakta Fuat Sucuoğlu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kamışlı’nın kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle demir korkulukları kırarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Ters dönen otomobil, suyun içinde 50 metreden fazla sürüklenirken adeta bir can pazarı yaşandı.

ANNE VE KIZI DUVARDAN SARKITILAN MERDİVENLE YUKARI TIRMANDI



Olay yerine gelen ekiplerin çalışması neticesinde sürücü Nehir Kamışlı ile yanında bulunan annesi Hanife Kamışlı araçtan çıkartıldı. İtfaiyecilerin üniformalarını giydirdikleri anne ve kızı, duvardan sarkıtılan merdivenle yukarı tırmandı. Durumlarının iyi olduğu görülen anne ve kız ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Araç vinç yardımıyla nehirden çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Feci kazayı gören vatandaşlardan Abdullah Kartal, "Kaza sonrası otomobil nehre uçarak sürüklenmiş. İçindeki kadınları ekipler kurtardı" diye konuştu.