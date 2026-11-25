Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sorgun ilçesinin Bağlarbaşı mevkiinde İnşaat işçilerini taşıyan A.Ç. isimli şahsın kullandığı kamyonet, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlanarak takla attı.
Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken, kazada sürücü ile yolcular M.O., M.Y., M.Ç. ve M.B. yaralandı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.