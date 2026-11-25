Sorgun ilçesinin Bağlarbaşı mevkiinde İnşaat işçilerini taşıyan A.Ç. isimli şahsın kullandığı kamyonet, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlanarak takla attı.

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HABERİN ÖZETİ Yozgat'ta inşaat işçilerini taşıyan kamyonet tarlaya uçtu! Gizli buzlanma faciasında çok sayıda yaralı var Sorgun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin gizli buzlanma nedeniyle tarlaya yuvarlanıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Bağlarbaşı mevkiinde A.Ç. idaresindeki kamyonetin yoldaki gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Kazada sürücü A.Ç. ile araçtaki yolcular M.O., M.Y., M.Ç. ve M.B. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken, kazada sürücü ile yolcular M.O., M.Y., M.Ç. ve M.B. yaralandı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.