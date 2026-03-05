Yusuf Yazıcı'nın acı günü! Babaannesini kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yunanistan ekiplerinde Olympiakos'ta forma giyen Trabzonspor’un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, aldığı acı haberle sarsıldı.
Yazıcı'nın Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Taşlıgedik Köyü’nde yaşayan babaannesi Ayşe Yazıcı, hayatını kaybetti.
YARIN TOPRAĞA DEFNEDİLECEK
Ayşe Yazıcı, cenaze namazının ardından Taşlıgedik Köyü’nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.