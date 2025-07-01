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 | Selahattin Demirel

Aman Residences Bodrum duyuruldu! İşte villaların özellikleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Aman Residences Bodrum ismiyle yapılacak yalı tipi villalar duyuruldu. Aman'dan yapılan açıklamada projenin tasarımını ünlü mimar Jean-Michel Gathy'nin üstlendiği öğrenildi.

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Aman Residences Bodrum duyuruldu! İşte villaların özellikleri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 19:03

Aman, Aman Residences Bodrum’u hayata geçireceğini duyurdu. Proje, dünyaca bilinen Amanruya’nın da içinde bulunduğu Demirbükü mevkiinde yer alacak.

Portföy yönetim şirketi RePie Portföy iş birliğiyle gerçekleşecek proje kapsamında satışa yönelik yeni villalar yapılacak, otel ise yeni bir spa, mağazalar, beach club ve restoranlar da dahil olmak üzere yeni tesislerle genişletilecek.

TASARIM ÜNLÜ MİMARDAN

Amanruya tesislerine yapılacak eklentiler ve deniz kıyısında yer alacak yalı tipi villalar, uzun süredir Aman ile çalışan Denniston Mimarlık Ofisi’nin kurucusu ünlü mimar Jean-Michel Gathy tarafından tasarlanıyor. Konut ve konaklama projeleri ile dünya çapında üne sahip Güney Afrika’nın önde gelen mimarlık bürosu SAOTA ise kıyı, lagün ve orman manzaralı villalarının tasarımını üstlendi.

"HUZURLU KONUMDA EV SAHİBİ OLMA AYRICALIĞI"

Projeyi değerlendiren Aman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Vlad Doronin şunları söyledi: "Markanın rafine yaşam tarzını ikonik bir Aman destinasyonuna taşımayı amaçladığımız Aman Residences Bodrum aynı zamanda buraya olan bağlılığımızı da ortaya koyuyor. Özel alan, mahremiyet, sezgisel bir hizmet anlayışı, birinci sınıf olanaklar ve benzersiz lokasyonlarla tanımlanan Aman DNA’sının tam bir örneği olan ve korunaklı bir alanda bulunan Amanruya, bu arzu edilen yaşam tarzını yansıtıyor. Bu korunmuş alanda sadece davet usulüyle sunulacak villa sahibi olma imkânı için Aman’ın sadık misafirlerine öncelik verilecek. Böylece, markanın değerlerini en iyi şekilde benimseyenler, bu huzurlu konumda ev sahibi olma ayrıcalığına sahip olacak."

Proje, alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy iş birliği ile gerçekleştirilecek. RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel projeyle ilgili olarak, "Aman Residences Bodrum’u hayata geçireceğimiz ve Aman markalı villaları Türkiye’ye ilk kez getireceğimiz için heyecanlıyız. Villaların eklenmesi ve Amanruya’nın yeni tesislerle genişletilmesi, Bodrum’un global bir turizm markası olarak eşsiz konumunu daha da güçlendirecek" dedi.

Projenin inşaatının kış aylarında başlaması öngörülüyor.

ETİKETLER
#bodrum
#Amanruya
#Aman Residences
#Villalar
#Jean-michel Gathy
#Denniston Mimarlık Ofisi
#Repie Portföy
#Advertorial
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