Arnavutköy Belediyesi, çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği projelerle Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’ne katılan Türkiye’deki sayılı ilçe belediyeleri arasında yer aldı.

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HABERİN ÖZETİ Arnavutköy Belediyesi, çevreci projeleriyle COP31’de dünya sahnesine çıktı Arnavutköy Belediyesi, çevre ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü projelerle Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne katılarak çalışmalarını uluslararası platformda tanıttı. Arnavutköy Belediyesi, yenilenebilir enerji, sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilir ulaşım gibi çevreci projelerini COP31'de sergiledi. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, zirvede "Yeşil Mavi Arnavutköy’de Çevresel Sürdürülebilirlik Modeli" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Arnavutköy Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Şehir Ağı'na kabul edildi. Zirvede tanıtılan projeler arasında Karaburun'da deniz dalgalarından elektrik üretimi pilot uygulaması ve Niğde Bor'da planlanan güneş enerjisi santrali yer alıyor. Arnavutköy Belediyesi, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı hedefleyen 118 eylem içeren Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Arnavutköy Belediyesi, ilçeyi daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını uluslararası alana taşıdı. Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında yerini alan belediye, yenilenebilir enerjiden sıfır atığa, geri dönüşümden sürdürülebilir ulaşıma kadar birçok çevreci projesini dünya kamuoyuyla buluşturdu.

Zirveye katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Antalya EXPO Fuar Alanı’ndaki Birleşmiş Milletler Standı’nda düzenlenen “Yeşil Mavi Arnavutköy’de Çevresel Sürdürülebilirlik Modeli” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Arnavutköy’ün çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarını anlatan Candaroğlu, ilçenin sürdürülebilir şehircilik vizyonunu ve gelecek dönem hedeflerini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Arnavutköy’ün Çevre Çalışmaları Birleşmiş Milletler’de Karşılık Buldu

Arnavutköy Belediyesi, son yıllarda hayata geçirdiği sıfır atık, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji projelerinin ardından Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Şehir Ağı’na kabul edildi. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği temaslarla Arnavutköy’ün çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası gündeme taşıdı.

Sıfır Atık Şehir Ağı’na dahil olan Arnavutköy Belediyesi, COP31’e katılımıyla çevre alanındaki çalışmalarını ve sürdürülebilir şehircilik hedeflerini bir kez daha uluslararası platformda tanıtma fırsatı buldu.

Arnavutköy’ün Çevreci Projeleri Uluslararası Platformda

Arnavutköy Belediyesi’nin COP31’de tanıttığı çalışmalar arasında yenilenebilir enerji yatırımları önemli yer tuttu. Karaburun’da deniz dalgalarından elektrik üretimine yönelik hayata geçirilen pilot uygulamanın yanı sıra Niğde Bor’da planlanan güneş enerjisi santrali, belediye tesislerindeki çatı GES uygulamaları ve yerli rüzgâr türbini çalışmalarıyla temiz enerji üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Atıkların yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla geliştirilen Sıfır Atık Köyü, Sıfır Atık Vadisi, Moloz Geri Dönüşüm Tesisi ve Döngüsel Teknoloji ve Geri Kazanım Merkezi projeleri de zirvede tanıtıldı. Kullanım ömrünü tamamlayan lastiklerin gürültü bariyerlerine dönüştürülmesi ise hem atıkların değerlendirilmesi hem de kent yaşamında gürültünün azaltılması açısından öne çıkan uygulamalardan biri oldu.

Doğal yaşamın korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara da yer verildi. Mavi Bayrak almaya hak kazanan Karaburun Plajı, tarımsal üretimle doğayı buluşturan 60 bin metrekarelik Agro Turizm alanı, çocuklara doğa sevgisi kazandırmayı amaçlayan Bitkim Bana Emanet ve yeni doğan her bebek adına fidan dikilmesini sağlayan projeler katılımcılarla paylaşıldı.

Ulaşımda çevreci dönüşümü destekleyen uygulamalar da Arnavutköy’ün sürdürülebilir şehircilik çalışmalarının bir parçası olarak tanıtıldı. Belediyenin elektrikli araç filosu, 15 elektrikli araçla hizmet veren ücretsiz ulaşım sistemi ve Karaburun’da planlanan elektrikli bisiklet paylaşım sistemiyle fosil yakıt tüketiminin ve karbon salımının azaltılması amaçlanıyor. Son iki buçuk yılda yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen yeşil alan çalışmaları ve ilçenin dijital ikizinin oluşturulmasına yönelik uygulamalar da zirvede ele alınan çalışmalar arasında yer aldı.

Başkan Candaroğlu: “Arnavutköy’ümüzü Dünyaya Açma Vizyonuyla Çalışıyoruz”

COP31 kapsamında değerlendirmelerde bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, zirvenin hem Türkiye hem de Arnavutköy açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek çevre yatırımlarının uluslararası iş birlikleriyle güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Candaroğlu, “Arnavutköy Belediyesi olarak COP31 Uluslararası İklim Değişikliği Zirvesi’nde yerimizi aldık. Son iki buçuk yılda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün öncülüğünde birçok projeyi hayata geçirdik. Dalga enerjisinden güneş enerjisine, Sıfır Atık Köyümüzden atık lastiklerle oluşturduğumuz ses bariyerlerine kadar pek çok çalışmamızı burada katılımcılarla paylaşıyoruz. Arnavutköy’ümüzü dünyaya açma vizyonumuz doğrultusunda önemli bir fırsat yakaladık.” dedi.

Zirvenin yeni ortaklıklar açısından taşıdığı öneme de değinen Candaroğlu, “COP31’de birçok paydaşımızla tanıştık. Projelerimizi ortaklaşa yürütebileceğimiz, destek bulabileceğimiz kurum ve kuruluşlarla COP31 sonrasına yönelik hazırlıklarımıza başladık. Amacımız, Arnavutköy’den dünyaya açılan kapımızı uluslararası alanda daha da güçlendirmek. Birçok ülkeyle iş birliği içerisinde olmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Candaroğlu: “Niğde’de 10 Megavatlık Güneş Enerjisi Projesini Hayata Geçiriyoruz”

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Başkan Candaroğlu, Niğde Bor’da yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda 10 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulacağını açıkladı.

Candaroğlu, “Hizmet binalarımızın çatılarında güneş enerjisi sistemlerimizi oluşturduk. Ancak bu kapasite yeterli değildi. Enerji kaynaklarımızı artırmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza müracaat ettik. Niğde’de yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda 10 megavat kapasiteye sahip güneş enerjisi projemizi hayata geçiriyoruz. Çok kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağız.” dedi.

“Mavinin ve Yeşilin Korunduğu Bir Arnavutköy’ü Gelecek Nesillere Aktarmak İstiyoruz”

Arnavutköy’ün çevre vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Candaroğlu, sürdürülebilir şehircilik çalışmalarının temelinde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakma hedefinin bulunduğunu vurguladı.

Candaroğlu, “Bizim Mavi Yeşil bir Arnavutköy vizyonumuz var. Mavinin ve yeşilin korunduğu Arnavutköy’de evlatlarımıza sürdürülebilir bir çevre bırakmak, iklim değişikliğinin oluşturduğu riskleri en aza indirmek istiyoruz. Attığımız her adımda geleceğimizi düşünüyoruz. Bu çalışmalarda bizlere destek olan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha Yeşil Bir Gelecek İçin 118 Eylem

Arnavutköy Belediyesi, sürdürülebilirlik çalışmalarını Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) doğrultusunda sürdürüyor. Belediye, belirlediği 118 eylemle 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı, doğal kaynakları korumayı ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir kent oluşturmayı hedefliyor.

COP31’de çevre alanındaki projelerini uluslararası katılımcılarla buluşturan Arnavutköy Belediyesi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Şehir Ağı üyeliğiyle güçlendirdiği çalışmalarını yeni iş birlikleri ve sürdürülebilir yatırımlarla geliştirmeye devam ediyor.