Çorap ve iç giyim markası Bolero, “Bir Çift Sözümüz Var” projesi kapsamında bugüne kadar 68.711 ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Satılan her ürüne karşılık bir ürünü kendi kaynaklarından bağışlayan marka, köy okullarındaki çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin temel giyim ihtiyaçlarına destek oluyor. Proje, sivil toplum kuruluşları ve okullarla yürütülen çalışmalarla devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bolero'nun “Bir Çift Sözümüz Var” projesiyle her satış bir iyiliğe dönüşüyor Çorap ve iç giyim markası Bolero, "Bir Çift Sözümüz Var" projesiyle satılan her ürüne karşılık bir ürün bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Proje kapsamında bugüne kadar 68.711 ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Satılan her ürüne karşılık Bolero kendi kaynaklarından bir ürün bağışlıyor. Proje ile köy okullarındaki çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelerin temel giyim ihtiyaçları karşılanıyor. Bağışlar, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Koruncuk Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları ve okullarla iş birliği içinde yürütülüyor. Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi, projeyi bir kampanya değil, verilen bir söz olarak gördüklerini belirtiyor.

Bir çift çorap ya da temel bir iç giyim ürünü, günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünse de ihtiyaç sahibi aileler için önemli bir gereksinim olabiliyor. Bolero, bu ihtiyaçtan hareketle hayata geçirdiği “Bir Çift Sözümüz Var” projesini tek seferlik yardım çalışmalarının ötesine taşıyarak satışlarla birlikte devam eden bir bağış sistemine dönüştürdü. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 68.711 ürün bağışlandı.

HER SATIŞA KARŞILIK BİR ÜRÜN BAĞIŞI

Projenin temelinde, satılan her ürün karşılığında ihtiyaç sahiplerine bir ürün bağışlanması yer alıyor. Tüketiciler yalnızca satın aldıkları ürünün bedelini ödüyor; bağışlanan çorap ve iç giyim ürünlerinin maliyeti Bolero tarafından karşılanıyor. Böylece destek, belirli günlerle sınırlı kalmadan satışlarla birlikte sürüyor. Marka, 2027 yılında da sabit bir ürün ya da kişi sayısı hedefi belirlemek yerine, kendisine ulaşan ihtiyaç taleplerini imkanları doğrultusunda karşılamaya devam etmeyi amaçlıyor.

DAYANIŞMA KÖY OKULLARINA VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞIYOR

Bolero, bağış çalışmalarını Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Koruncuk Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde ve doğrudan iletişim kurduğu okullar aracılığıyla yürütüyor. Özellikle köy okullarındaki çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin temel giyim ihtiyaçlarına odaklanan çalışmalarda, gönderimler resmi kayıtlarla takip ediliyor. Marka, ihtiyaçlar doğrultusunda devam eden iş birlikleriyle bağışların düzenli ve doğrulanabilir biçimde sürdürülmesini önceliklendiriyor.

ÇELEBİ: “BU PROJEYİ BİR KAMPANYADAN ÇOK, VERDİĞİMİZ BİR SÖZ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi, projenin çıkış noktasını ve uzun vadeli yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

“Bizim için üretmek, yalnızca ürün ortaya koymak değil, aynı zamanda topluma değer katmak anlamına geliyor. Her gün binlerce insanın hayatına dokunan ürünler üretiyoruz. Ancak biliyoruz ki bizim için günlük yaşamın sıradan bir parçası olan bir çift çorap ya da iç giyim ürünü bir başkası için önemli bir ihtiyaç olabiliyor. ‘Bir Çift Sözümüz Var’ projesini de bu düşünceden hareketle hayata geçirdik.”

Çelebi, bağışların sürekliliğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar 68.711 ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmak bizim için çok kıymetli. Ancak bizim asıl hedefimiz belirli bir sayıya ulaşmak değil, bu dayanışmayı kalıcı hale getirmek. Satılan her ürün karşılığında bir ürünü kendi kaynaklarımızla bağışlayarak müşterilerimizi de bu iyilik hareketinin doğal bir parçası haline getiriyoruz. Biz bu projeyi bir kampanyadan çok, verdiğimiz bir söz olarak görüyoruz. Ürettikçe, büyüdükçe ve daha fazla insana ulaştıkça bu sözü tutmaya devam edeceğiz.”

BAĞIŞLARIN TAKİBİNDE ŞEFFAFLIK ÖN PLANDA

Bolero, proje için hazırladığı internet sayfasındaki bağış sayacının gerçek ürün gönderimlerine dayandığını ve kayıtlarla desteklendiğini belirtiyor. Şirket, bağış verilerinin somut ve doğrulanabilir olmasına önem verirken, destek verilen bölgelere ilişkin harita ve saha hikayeleri de proje sayfasında yer alıyor.

Kampanya sayfası: https://www.bolero.com.tr/bir-cift-sozumuz-var