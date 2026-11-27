Katılım finans sektöründeki gücünü ve etki alanını genişleten Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nı bünyesine katarak stratejik büyümesinde önemli bir adım attı. Pay devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Emlak Katılım çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan üç şirket, finansal hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunacak.

Katılım finans alanındaki kurumsal birikimi ve tasarruf finansman sektöründeki tecrübesiyle Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., sektördeki güven ortamının güçlendirilmesi, finansal istikrarın korunması ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla sürece dahil oldu. Emlak Katılım, tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ile birlikte İktisat Katılım Bankası A.Ş.’yi bünyesine kattı. Tamamlanan pay devir işlemleriyle birlikte Emlak Katılım’ın katılım finans sektöründeki faaliyet alanı genişlerken finansal hizmetler ekosistemindeki konumu da güçlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nı bünyesine kattı Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nı bünyesine katarak katılım finans sektöründeki gücünü ve etki alanını genişletti. Pay devir işlemleri tamamlanan Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası, Emlak Katılım çatısı altında faaliyet göstermeye başladı. Bu birleşmeyle Emlak Katılım'ın katılım finans sektöründeki faaliyet alanı genişledi ve finansal hizmetler ekosistemindeki konumu güçlendi. Emlak Katılım, tasarruf finansman alanındaki gücünü artırarak sektöre olan güveni yükseltmeyi hedefliyor. Katılımevim ve Birevim'in dahil olmasıyla tasarruf finansman alanındaki faaliyetlerin daha güçlü bir yapı altında sürdürülmesi amaçlanıyor. Emlak Katılım, "Köklü Miras, Güçlü Gelecek" anlayışıyla katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlarını sürdürecek.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ

Gerçekleştirilen devirlerle Emlak Katılım; bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra tasarruf finansman alanındaki gücünü artırarak sektöre olan güveni artırmayı hedefliyor. Katılımevim ve Birevim’in Emlak Katılım bünyesine dahil olmasıyla birlikte tasarruf finansman alanındaki faaliyetlerin daha güçlü bir yapı altında sürdürülmesi amaçlanıyor. Yapılan bu hamleyle birlikte katılım finans sektörünün öncü ve dinamik kurumlarından Emlak Katılım’ın; finans sektöründeki 100 yıllık deneyimi ve güçlü kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Emlak Katılım, “Köklü Miras, Güçlü Gelecek” anlayışı doğrultusunda katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak stratejik yatırımlarını ve büyüme adımlarını sürdürmeye devam edecek.