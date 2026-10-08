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Advertorial
Avatar
Editor
 | Sıla Evmez
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:03

Halkbank Ebru Sanatı’nı “Marifet” ile yaşatacak ‘Aile’ Temalı Yarışma İçin Başvurular Başladı

Halkbank, geleneksel Türk ebru sanatını desteklemek amacıyla Marifet isimli kültür sanat programını başlattı ve ilk yılına özel olarak aile temalı bir ebru yarışması düzenledi.

Avatar
Editor
 Sıla Evmez
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Halkbank Ebru Sanatı’nı “Marifet” ile yaşatacak ‘Aile’ Temalı Yarışma İçin Başvurular Başladı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:03

, geleneksel Türk Ebru Sanatı’nın yeni üretimlerle yaşatılması amacıyla kültür-sanat programı "Marifet"i hayata geçirdi. Programın ilk yılında “” temalı ebru yarışması düzenlenecek. Başvuruları 1 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek olan yarışmada dereceye giren sanatçılar ödüllendirilecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Programımızı ‘Marifet iltifata tabidir.’ anlayışıyla hayata geçirdik. Sanatçılarımızın emeğini görünür kılmayı, yeni üretimleri teşvik etmeyi ve kültürel hafızamızı yarınlara taşımayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Halkbank Ebru Sanatı’nı “Marifet” ile yaşatacak ‘Aile’ Temalı Yarışma İçin Başvurular Başladı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Halkbank, geleneksel Türk Ebru Sanatı'nı yaşatmak ve yeni üretimleri teşvik etmek amacıyla "Marifet" adlı kültür-sanat programını başlattı ve ilk yıl "Aile" temalı bir ebru yarışması düzenliyor.
Halkbank'ın "Marifet" programı, Türk Ebru Sanatı'nın yeni üretimlerle teşvik edilmesini ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.
Programın ilk yılında "Aile" temalı bir ebru yarışması düzenlenecek.
Yarışmaya başvurular 1 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.
Dereceye giren sanatçılar ödüllendirilecek ve bir isim Seçici Kurul Özel Ödülü'ne sahip olacak.
Dereceye giren eserler özel bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sanatçılar katılabilecek ve daha önce yayımlanmamış tek bir özgün eserle başvuruda bulunabilecek.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Halkbank, geleneksel sanatları yaşatma vizyonu doğrultusunda yeni ve kapsamlı bir kültür-sanat programı başlattı.

Banka, “Marifet” adlı programıyla Türk Ebru Sanatı’nın yeni üretimlerle teşvik edilmesine, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına ve ustalığın görünür kılınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Programda her yıl farklı bir tema ele alınacak. İlk yılın teması ise “Aile ve Nüfus On Yılı”ndan hareketle “Aile” olarak belirlendi. Bu kapsamda “Aile” teması altında bir ebru yarışması düzenlenecek.   

Son başvuru tarihi 1 Aralık 2026 olan yarışmada, alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmesiyle ilk üçe giren sanatçılar ödüllendirilirken, bir isim de Seçici Kurul Özel Ödülü'nün sahibi olacak. Ayrıca dereceye giren eserler özel bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

“MARİFET İLTİFATA TABİDİR”

Halkbank Marifet Programı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Kültürümüzün en kıymetli hazinelerinden olan geleneksel sanatlarımız; sabır, birikim ve ustalığın eseridir. Ebru sanatını odağına alan programımızı 'Marifet iltifata tabidir.' anlayışıyla hayata geçirdik. Buradaki marifet, yalnızca yeteneği değil, bilgi ve birikimi de ifade ediyor. İltifat ise; bu emeğin görülmesi, değerinin bilinmesi ve takdir edilmesidir. Halkbank olarak Marifet ile ebru sanatçılarımızın emeğini görünür kılmayı, yeni üretimleri teşvik etmeyi ve kültürel hafızamızı yarınlara taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.

Programın temelinde Ahilik kültürünün de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Recep Süleyman Özdil, “Köklerimizde yer alan Ahilik kültürünün taşıdığı değerlerden aldığımız ilhamla bu anlayışı, kültür-sanat dünyamızda sürdürülebilir kılmayı kurumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Halkbank olarak; kuruluşumuzdan bu yana esnafımızın, sanatkârımızın ve üreticimizin yanında olduk. Marifet Programı ile bir diğer hedefimiz de üreticimizle kurduğumuz güçlü bağı, kültür-sanat alanına taşıyarak ustalığın ve emeğin değerini yaşatmaya katkı sunmak." diye konuştu.

Halkbank Genel Müdürü Özdil, yarışmanın ‘Aile’ temasına ilişkin ise “Bu yılki temamız olan 'Aile', ebrunun kendine özgü dünyası ile aile kavramı arasında kurulan güçlü bir bağdan besleniyor. Ebruda su üzerinde doğan her desen kâğıda aktarıldığında kalıcı bir iz bırakır. Tıpkı ailede kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerin ortak bir mirasa dönüşmesi gibi." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞVURU KOŞULLARI VE TAKVİM

Katılım Şartları: Yarışmaya son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sanatçılar katılabiliyor. Herhangi bir diploma, kurum üyeliği ya da icazet şartı aranmaksızın, her katılımcı daha önce yayımlanmamış tek bir özgün eseriyle başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru Başlangıcı: 07 Ekim 2026

Son Başvuru Tarihi: 01 Aralık 2026, Saat:23.59

Sonuçların İlanı: Ocak – Şubat 2027

ETİKETLER
#aile
#halkbank
#Ebru Sanatı
#Recep Süleyman Özdil
#Marifet
#Advertorial
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