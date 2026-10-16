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Advertorial
Avatar
Editor
 | Sıla Evmez
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:11

idefix İş Ortağım, satıcılara e-ticarette büyüme fırsatları sunuyor

idefix, İş Ortağım programı ile satıcılara ücretsiz mağaza açılışı, avantajlı komisyon oranları, kargo kolaylıkları ve reklam desteği sunarak e-ticarette büyümelerine katkı sağlıyor.

Avatar
Editor
 Sıla Evmez
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idefix İş Ortağım, satıcılara e-ticarette büyüme fırsatları sunuyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:11

idefix, İş Ortağım ile satıcıların e-ticaretteki işlerini geliştirmelerini destekleyen farklı imkanları bir araya getiriyor. Kolay ve ücretsiz mağaza açılışından makul komisyon oranlarına, güçlü kargo ağından pazarlama ve reklam desteğine kadar farklı alanlarda avantajlar sunan idefix, satıcıların ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmasını hedefliyor.

HABERİN ÖZETİ

idefix İş Ortağım, satıcılara e-ticarette büyüme fırsatları sunuyor

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
idefix, İş Ortağım platformu aracılığıyla satıcılara e-ticarette büyüme fırsatları sunuyor.
Kolay ve ücretsiz mağaza açılışı imkanı sunuluyor.
Makul komisyon oranları ile satıcılara avantaj sağlanıyor.
Güçlü kargo ağı ve pazarlama/reklam desteği ile ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.
Satıcılar ürünlerini kolayca listeleyebiliyor, stoklarını takip edebiliyor ve siparişlerini yönetebiliyor.
Sponsorlu ürünler ve satış odaklı reklam modelleriyle görünürlük ve satış performansı destekleniyor.
Satıcılar, kargo şirketleriyle olan iş birliği sayesinde avantajlı kargo fiyatlarından yararlanabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

E-ticarette ürün ve kategori çeşitliliğini geliştirmeyi sürdüren idefix, İş Ortağım ile satıcılarına kullanıcı dostu bir deneyimi sunuyor. Satıcılar ürünlerini kolayca listeleyebiliyor, stoklarını takip edebiliyor ve siparişlerini yönetebiliyor.

idefix İş Ortağım, satıcılara e-ticarette büyüme fırsatları sunuyor

 

idefix İş Ortağım ile satıcıların büyümesini destekleyen çözümler

idefix, pazaryerinde yer alan satıcıların satışlarını geliştirmelerini destekleyen farklı avantajlar sunuyor. Makul komisyon oranları, kategori ekipleriyle doğrudan iletişim, ücretsiz ve kolay mağaza açılışı, güçlü pazarlama desteği ve 7/24 satış imkanı ile satıcıların e-ticarette daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Platform aynı zamanda satıcıların ürünlerini öne çıkarmalarına yönelik reklam çözümleriyle görünürlük ve satış performansını destekliyor. Sponsorlu ürünler aracılığıyla ürünlerini daha görünür hale getirebilen satıcılar, satış odaklı reklam modellerinden de yararlanabiliyor.

idefix İş Ortağım, satıcılara kargo süreçlerinde de avantaj sağlıyor. Kargo şirketleriyle olan iş birliği, satıcıların avantajlı kargo fiyatlarından yararlanmasına imkan sağlıyor. Bunun yanı sıra satıcılar, kategori ekipleriyle doğrudan iletişim kurarak ihtiyaç duydukları konularda ilgili ekiplerle görüşebiliyor.

idefix’in kullanıcı dostu arayüzü sayesinde satıcılar ürünlerini kolayca listeleyebiliyor, stoklarını takip edebiliyor ve siparişlerini yönetebiliyor. Mağaza açma ve ürün listeleme işlemleri ise ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

ETİKETLER
#e ticaret
#Pazaryeri
#Idefix
#İş Ortağım
#Satıcılar
#Advertorial
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