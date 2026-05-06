İstanbul, Ataşehir'de açılan IMCD Türkiye Teknik Merkezi; daha önce farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren Gıda ve Beslenme, Güzellik ve Kişisel Bakım ile Boya ve Yapı Laboratuvarlarını geliştirilmiş kapsam ve teknik donanıma sahip tek bir tesiste birleştirdi. Ayrıca, Merkezin teknik ve inovasyon yetkinliklerini daha da güçlendirmek amacıyla bünyesinde ilk kez bir İlaç Laboratuvarı kuruldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ IMCD, Türkiye’de inovasyon ve formülasyon uzmanlığını bir üst noktaya taşıyan yeni teknik merkezini açtı IMCD Türkiye, İstanbul Ataşehir'de açtığı yeni teknik merkez ile farklı lokasyonlardaki laboratuvarlarını tek bir çatı altında toplayarak ve ilk kez bir ilaç laboratuvarı kurarak inovasyon ve müşteri hizmetleri yetkinliklerini güçlendirdi. IMCD Türkiye Teknik Merkezi; Gıda ve Beslenme, Güzellik ve Kişisel Bakım ile Boya ve Yapı Laboratuvarlarını daha gelişmiş kapsam ve teknik donanıma sahip tek bir tesiste birleştirdi. Merkez bünyesinde ilk kez bir İlaç Laboratuvarı kuruldu. Yeni İlaç Laboratuvarı, Türkiye pazarının yanı sıra Orta Doğu, Mağrip, Mısır, Kenya ve Güney Afrika için bölgesel bir merkez olarak hizmet verecek. Güzellik ve Kişisel Bakım Laboratuvarı ve Beauty Studio, renkli kozmetik, cilt bakımı, saç bakımı gibi ürünlerin geliştirilmesi için formülasyon, yaratıcılık ve iş birliğini bir araya getiriyor. Gıda ve Beslenme Uygulamaları Laboratuvarı, süt ürünleri, unlu mamüller, içecekler gibi çeşitli segmentlerde yenilikçi yiyecek ve içecek çözümleri geliştirmeyi destekliyor. Boya ve Yapı Laboratuvarı, dekoratif ve endüstriyel boyalar, ahşap ve zemin kaplamaları gibi alanlarda teknik ve formülasyon desteği sunuyor.

Yeni teknik merkez, IMCD’nin dünya genelindeki 80’i aşkın teknik merkez ve laboratuvar ağını güçlendirirken, şirketin inovasyon ve müşteri hizmetlerine verdiği önemin de bir göstergesi oluyor.

Yeni İlaç Laboratuvarı, yerel pazara hizmet vermenin yanı sıra Orta Doğu, Mağrip, Mısır, Kenya ve Güney Afrika için bölgesel bir merkez görevi görüyor. Laboratuvar, IMCD’nin küresel bilgi birikimini yerel uzmanlıkla buluşturarak daha hızlı ve etkili teknik iş birliklerinin önünü açıyor. Geliştirme çalışmaları; katı, sıvı ve yarı katı dozaj formlarını içererek, aktif farmasötik içeriklerin (API) formülasyon geliştirme süreçlerine entegrasyonu ve kapsamlı formülasyon desteğini sağlıyor. Bu sayede müşteriler daha karmaşık geliştirme projelerinde destek alabiliyor. Tüm geliştirme faaliyetleri, uluslararası kabul görmüş yönergelerle uyumlu, risk temelli bir yaklaşımla yürütülüyor. Ürün geliştirme sürecinin kritik bir parçası olan analitik metot geliştirme ise sağlamlık ve tekrarlanabilirliği güvence altına almak amacıyla Tasarımla Kalite (QbD) prensiplerine göre gerçekleştiriliyor.

Güzellik ve Kişisel Bakım Laboratuvarı ve Beauty Studio; renkli kozmetik, cilt bakımı, güneş koruyucular, saç bakımı ve kişisel hijyen çözümlerinin geliştirilmesi için formülasyon, yaratıcılık ve iş birliğini tek bir çatı altında buluşturuyor. Beauty Studio, geleneksel laboratuvar yaklaşımının ötesine geçerek markalara IMCD uzmanlarıyla birlikte fikir üretme ve ürün geliştirmeye odaklı bir deneyim sunuyor. Markalar; projenin başından itibaren doku, duyusal deneyim, performans ve üretilebilirlik gibi kritik unsurları içeren, çok işlevli ve pazara hazır ürünlerin ve formülasyonların geliştirilmesinde destek alabiliyor, böylece konseptten son ürüne giden süreç hızlanıyor.

Gıda ve Beslenme Uygulamaları Laboratuvarı, üreticilerin yenilikçi yiyecek ve içecek çözümleri geliştirmelerini desteklemek için küresel trendleri teknik uzmanlıkla birleştiriyor. Süt ürünleri, unlu mamüller, içecekler, şekerleme, et ve tuzlu gıda uygulamaları dahil olmak üzere temel segmentlere hizmet veren laboratuvar; tat, doku, besin değeri ve fonksiyonelliği optimize etmeye odaklanıyor. Laboratuvar; formülasyon geliştirme, pilot denemeler ve tüketime hazır prototip konseptleri sunuyor.

Boya ve Yapı Laboratuvarı dekoratif, endüstriyel, koruyucu boyalar, ahşap ve zemin kaplamalarının yanı sıra seramik yapıştırıcıları, kendinden yayılan şaplar ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri için teknik ve formülasyon desteği sunuyor. Farklı uzmanlık alanlarını tek bir çatı altında toplayan laboratuvar; formülasyon geliştirme, performans testleri ve uygulamalı doğrulamaların son kullanım koşullarına uygun şekilde yürütülmesine olanak tanıyor.

IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, IMCD Group’un Türkiye’ye duyduğu güvenin bir yansıması olan merkezin Türkiye pazarındaki ölçeğini ve stratejik gücünü şu sözlerle vurguladı: “Türkiye'deki kimya endüstrisi, coğrafi avantajı ve nitelikli iş gücü ile büyüme potansiyeli olan sektörlerin başında geliyor. 21 yıldır Türkiye'ye hizmet veren bir organizasyon olarak, güçlü bir konuma ve yerel müşterilerimizi daha iyi desteklemek için pazarın nabzını tutan 100 kişiyi aşan uzman bir ekibe sahibiz. Yeni Teknik Merkezimiz, müşterilerimizin ürün seçimi ve formülasyonunu hızlandırabileceği, teknik eğitim ve seminerlere katılabileceği, her türlü yerel pazar fırsatını yakalamak için IMCD'nin küresel ve yerel uzmanlığından yararlanabileceği bir kimya teknolojisi merkezi olacak.