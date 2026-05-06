Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Advertorial
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

IMCD, Türkiye’de inovasyon ve formülasyon uzmanlığını bir üst noktaya taşıyan yeni teknik merkezini açtı

Dünyanın, özel kimyasallar ve bileşenlerin dağıtımı ve formülasyonu alanında önde gelen çözüm ortağı IMCD Group, İstanbul’daki yeni Teknik Merkezini resmi olarak açtı. Yeni hayata geçen stratejik merkez; formülasyon geliştirme, mevcut ürünlerin optimizasyonu, teknik danışmanlık ve müşterilerin inovasyon süreçlerine uygulamalı destek sunacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
IMCD, Türkiye’de inovasyon ve formülasyon uzmanlığını bir üst noktaya taşıyan yeni teknik merkezini açtı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:17

İstanbul, Ataşehir'de açılan IMCD Türkiye Teknik Merkezi; daha önce farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren Gıda ve Beslenme, Güzellik ve Kişisel Bakım ile Boya ve Yapı Laboratuvarlarını geliştirilmiş kapsam ve teknik donanıma sahip tek bir tesiste birleştirdi. Ayrıca, Merkezin teknik ve inovasyon yetkinliklerini daha da güçlendirmek amacıyla bünyesinde ilk kez bir İlaç Laboratuvarı kuruldu.

HABERİN ÖZETİ

IMCD, Türkiye’de inovasyon ve formülasyon uzmanlığını bir üst noktaya taşıyan yeni teknik merkezini açtı

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
IMCD Türkiye, İstanbul Ataşehir'de açtığı yeni teknik merkez ile farklı lokasyonlardaki laboratuvarlarını tek bir çatı altında toplayarak ve ilk kez bir ilaç laboratuvarı kurarak inovasyon ve müşteri hizmetleri yetkinliklerini güçlendirdi.
IMCD Türkiye Teknik Merkezi; Gıda ve Beslenme, Güzellik ve Kişisel Bakım ile Boya ve Yapı Laboratuvarlarını daha gelişmiş kapsam ve teknik donanıma sahip tek bir tesiste birleştirdi.
Merkez bünyesinde ilk kez bir İlaç Laboratuvarı kuruldu.
Yeni İlaç Laboratuvarı, Türkiye pazarının yanı sıra Orta Doğu, Mağrip, Mısır, Kenya ve Güney Afrika için bölgesel bir merkez olarak hizmet verecek.
Güzellik ve Kişisel Bakım Laboratuvarı ve Beauty Studio, renkli kozmetik, cilt bakımı, saç bakımı gibi ürünlerin geliştirilmesi için formülasyon, yaratıcılık ve iş birliğini bir araya getiriyor.
Gıda ve Beslenme Uygulamaları Laboratuvarı, süt ürünleri, unlu mamüller, içecekler gibi çeşitli segmentlerde yenilikçi yiyecek ve içecek çözümleri geliştirmeyi destekliyor.
Boya ve Yapı Laboratuvarı, dekoratif ve endüstriyel boyalar, ahşap ve zemin kaplamaları gibi alanlarda teknik ve formülasyon desteği sunuyor.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.

Yeni teknik merkez, IMCD’nin dünya genelindeki 80’i aşkın teknik merkez ve laboratuvar ağını güçlendirirken, şirketin inovasyon ve müşteri hizmetlerine verdiği önemin de bir göstergesi oluyor.

IMCD, Türkiye’de inovasyon ve formülasyon uzmanlığını bir üst noktaya taşıyan yeni teknik merkezini açtı

Yeni İlaç Laboratuvarı, yerel pazara hizmet vermenin yanı sıra Orta Doğu, Mağrip, Mısır, Kenya ve Güney Afrika için bölgesel bir merkez görevi görüyor. Laboratuvar, IMCD’nin küresel bilgi birikimini yerel uzmanlıkla buluşturarak daha hızlı ve etkili teknik iş birliklerinin önünü açıyor. Geliştirme çalışmaları; katı, sıvı ve yarı katı dozaj formlarını içererek, aktif farmasötik içeriklerin (API) formülasyon geliştirme süreçlerine entegrasyonu ve kapsamlı formülasyon desteğini sağlıyor. Bu sayede müşteriler daha karmaşık geliştirme projelerinde destek alabiliyor. Tüm geliştirme faaliyetleri, uluslararası kabul görmüş yönergelerle uyumlu, risk temelli bir yaklaşımla yürütülüyor. Ürün geliştirme sürecinin kritik bir parçası olan analitik metot geliştirme ise sağlamlık ve tekrarlanabilirliği güvence altına almak amacıyla Tasarımla Kalite (QbD) prensiplerine göre gerçekleştiriliyor.

IMCD, Türkiye’de inovasyon ve formülasyon uzmanlığını bir üst noktaya taşıyan yeni teknik merkezini açtı

Güzellik ve Kişisel Bakım Laboratuvarı ve Beauty Studio; renkli kozmetik, cilt bakımı, güneş koruyucular, saç bakımı ve kişisel hijyen çözümlerinin geliştirilmesi için formülasyon, yaratıcılık ve iş birliğini tek bir çatı altında buluşturuyor. Beauty Studio, geleneksel laboratuvar yaklaşımının ötesine geçerek markalara IMCD uzmanlarıyla birlikte fikir üretme ve ürün geliştirmeye odaklı bir deneyim sunuyor. Markalar; projenin başından itibaren doku, duyusal deneyim, performans ve üretilebilirlik gibi kritik unsurları içeren, çok işlevli ve pazara hazır ürünlerin ve formülasyonların geliştirilmesinde destek alabiliyor, böylece konseptten son ürüne giden süreç hızlanıyor.

IMCD, Türkiye’de inovasyon ve formülasyon uzmanlığını bir üst noktaya taşıyan yeni teknik merkezini açtı

Gıda ve Beslenme Uygulamaları Laboratuvarı, üreticilerin yenilikçi yiyecek ve içecek çözümleri geliştirmelerini desteklemek için küresel trendleri teknik uzmanlıkla birleştiriyor. Süt ürünleri, unlu mamüller, içecekler, şekerleme, et ve tuzlu gıda uygulamaları dahil olmak üzere temel segmentlere hizmet veren laboratuvar; tat, doku, besin değeri ve fonksiyonelliği optimize etmeye odaklanıyor. Laboratuvar; formülasyon geliştirme, pilot denemeler ve tüketime hazır prototip konseptleri sunuyor.

IMCD, Türkiye’de inovasyon ve formülasyon uzmanlığını bir üst noktaya taşıyan yeni teknik merkezini açtı

Boya ve Yapı Laboratuvarı dekoratif, endüstriyel, koruyucu boyalar, ahşap ve zemin kaplamalarının yanı sıra seramik yapıştırıcıları, kendinden yayılan şaplar ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri için teknik ve formülasyon desteği sunuyor. Farklı uzmanlık alanlarını tek bir çatı altında toplayan laboratuvar; formülasyon geliştirme, performans testleri ve uygulamalı doğrulamaların son kullanım koşullarına uygun şekilde yürütülmesine olanak tanıyor.

IMCD, Türkiye’de inovasyon ve formülasyon uzmanlığını bir üst noktaya taşıyan yeni teknik merkezini açtı

IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, IMCD Group’un Türkiye’ye duyduğu güvenin bir yansıması olan merkezin Türkiye pazarındaki ölçeğini ve stratejik gücünü şu sözlerle vurguladı: “Türkiye'deki kimya endüstrisi, coğrafi avantajı ve nitelikli iş gücü ile büyüme potansiyeli olan sektörlerin başında geliyor. 21 yıldır Türkiye'ye hizmet veren bir organizasyon olarak, güçlü bir konuma ve yerel müşterilerimizi daha iyi desteklemek için pazarın nabzını tutan 100 kişiyi aşan uzman bir ekibe sahibiz. Yeni Teknik Merkezimiz, müşterilerimizin ürün seçimi ve formülasyonunu hızlandırabileceği, teknik eğitim ve seminerlere katılabileceği, her türlü yerel pazar fırsatını yakalamak için IMCD'nin küresel ve yerel uzmanlığından yararlanabileceği bir kimya teknolojisi merkezi olacak.

ETİKETLER
#Imcd Türkiye
#Teknik Merkez
#İlaç Laboratuvarı
#Gıda Beslenme
#Güzellik Kişisel Bakım
#Advertorial
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.