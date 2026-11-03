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Advertorial
Avatar
Editor
 | Sıla Evmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:03

MEPA, Cumhuriyet Coşkusunu "Yüzyıllık Bir Yol Hikayesi" ile Geleceğe Taşıdı!

Otomotiv kuruluşu MEPA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte showroom alanlarını interaktif müzeye dönüştürerek ziyaretçilere otomotiv tarihi eşliğinde nostaljik bir kutlama sundu.

Avatar
Editor
 Sıla Evmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:03

Otomotiv sektörünün öncü kuruluşu MEPA, 29 Ekim ’nı Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü tarihini ve otomotiv dünyasının yüzyıllık mirasını bir araya getiren muhteşem bir etkinlik ile kutladı. "Cumhuriyetimizin Işığında, Yüzyıllık Bir Yol Hikayesi!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, MEPA showroom’ları interaktif bir müzeye dönüştürülerek ziyaretçilere unutulmaz bir tarihi zaman tüneli deneyimi yaşatıldı.

HABERİN ÖZETİ

MEPA, Cumhuriyet Coşkusunu "Yüzyıllık Bir Yol Hikayesi" ile Geleceğe Taşıdı!

Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.
Otomotiv sektörünün öncü kuruluşu MEPA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü tarihini ve otomotiv dünyasının yüzyıllık mirasını bir araya getiren "Cumhuriyetimizin Işığında, Yüzyıllık Bir Yol Hikayesi!" sloganıyla bir etkinlik ile kutladı.
MEPA showroom'ları Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarının ev sahipliğinde interaktif bir müzeye dönüştürülerek ziyaretçilere tarihi bir zaman tüneli deneyimi yaşatıldı.
Etkinlik kapsamında showroom'larda Peugeot (1920-1960), Citroën (1960-1980), Opel (1980-2010) ve DS (2010-GELECEK) markalarının farklı dönemlerini temsil eden kronolojik rotalar oluşturuldu.
Çocuklar için özel oyun atölyeleri ve "Arabamı Tasarlıyorum", "Maket Araba Tasarımı" gibi workshoplar düzenlendi.
Kafa Radyo Canlı Yayın Otobüsü eşliğinde 5 saatlik kesintisiz canlı yayın yapıldı ve DJ performansları ile dönemin ruhunu yansıtan şarkılar çalındı.
Büyük bir kortej öncesinde 100 adet kırmızı-beyaz uçan balon gökyüzüne bırakıldı ve ardından Kafa Radyo aracı önderliğinde test araçları, motosikletler ve klasik otomobillerden oluşan bir kortej düzenlendi.
Tüm ziyaretçilere Türkiye'nin en büyük tarihçisi İlber Ortaylı'nın döneme ait kitabı ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar ile marşlardan oluşan özel bir Spotify çalma listesinin QR kodu hediye edildi.
Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da dünyada otomotiv üretimi yapan ve küresel çapta bu yüz yıllık yolculuğa eşlik eden , , ve DS markalarının ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamalarda; geçmişin ikonik modellerinden geleceğin elektrikli teknolojilerine uzanan 100 yıllık köklü bir vizyon sergilendi.

Ziyaretçiler Showroomlarda Zaman Tüneline Girdi

Dört farklı showroom alanında oluşturulan kronolojik rotada, otomobil severler Türkiye’nin ve otomotiv dünyasının gelişimine tanıklık etti:
Peugeot Showroom (1920 - 1960): 1920’lerin Atatürk dönemi makam araçlarından küllerinden doğan Cumhuriyet’in ilk adımlarına ve 1929 model Peugeot 201'in ruhunu taşıyan fütüristik Yeni E-3008'e uzanan asalet yolculuğu büyük ilgi gördü.
Citroën Showroom (1960 - 1980): Kalkınma dönemi, kitlelerin hareketi ve milli gururumuz Devrim Arabası dönemi ile 1955 model efsanevi Citroën 2CV (Ördek) izleri nostalji rüzgarları estirdi.
Opel Showroom (1980 - 2010): Dünyaya açılan Türkiye, mühendislik çağı ve Opel Kadett’in akılcılığının bugünkü temsilcileri Yeni Mokka-e ve Corsa-e ziyaretçilerden tam not aldı.
DS Showroom (2010 - GELECEK): Avangart lüksün bağımsız markası DS 4 ve DS 7 E-TENSE modelleri eşliğinde milenyum, yapay zeka ve sürdürülebilirliğin fütüristik finali ile No7 ve No 8 modelleriyle geleceğin vizyonunu gözler önüne serdi.

Küçük Mucitler Hayallerindeki Arabayı Tasarladı

Geleceğin teminatı olan çocukların da unutulmadığı etkinlikte, onlar için özel çocuk oyun atölyeleri ve workshop alanları kuruldu. Profesyonel destekçi ve eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen "Arabamı Tasarlıyorum" ve "Maket Araba Tasarımı" atölyelerinde minikler, yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayarak hayallerindeki arabaları tasarladı. Ayrıca etkinlik alanında sergilenen "Çocuk Gözüyle Cumhuriyet" resim sergisi, minik ressamların Cumhuriyet sevgisini ve geleceğe dair umutlarını en saf haliyle gözler önüne sererek ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kafa Radyo / Cem Arslan ve Otomobil Adamlar ile Canlı Yayın Coşkusu ve Kortej

Showroom içindeki tarihi yolculuk, dış alanda büyük bir bayram şöleniyle birleşti. Kafa Radyo Canlı Yayın Otobüsü eşliğinde gerçekleşen 5 saatlik kesintisiz canlı yayında, ünlü programcı Cem Arslan "Gazoz Ağacı" yayınıyla, "Otomobil Adamlar" Halit Bolkan-Turgut Yüksekdağ ise otomotiv tutkunlarına özel programlarıyla dinleyicilerle buluştu. DJ performansları ve dönemin ruhunu yansıtan şarkıların eşlik ettiği kutlamalar kapsamında Uğur Okulları Basın Ekspres Kampüsü bando takımı, öğrenciler, eğitmenler ve velilerin katılımıyla coşku dolu marşlar yankılandı.

Büyük kortej öncesinde, Cumhuriyet'in yüzüncü yıllarına atıfta bulunarak 100 adet kırmızı-beyaz uçan balon gökyüzüne bırakıldı. Ardından, Kafa Radyo aracı önderliğinde test araçları, motosikletler ve klasik otomobillerden oluşan dev MEPA Bayram Korteji caddelerde bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

İlber Ortaylı İmzalı Kitap ve Sürpriz Nostalji Hediyesi

MEPA, bu tarihi günü ölümsüzleştirmek adına tüm ziyaretçilerine Türkiye’nin en büyük tarihçisi İlber Ortaylı’nın döneme ait kitabını armağan etti. Kitabın içerisinde, MEPA markaları adına hazırlanan özel bir teşekkür kitap ayracı yer aldı. Etkinlik sonunda ise misafirlere, yolculuk boyunca arabalarında keyifle dinleyebilecekleri, nostaljik bir teşekkür kartı üzerinde sunulan ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar ile marşlardan oluşan "Kafa Radyo & Mepa 100 Yıllık Yol Şarkıları" özel Spotify çalma listesinin QR kodu takdim edildi.

Günün erken saatlerinden itibaren ellerinde şanlı Türk bayraklarıyla MEPA showroom'larına akın eden aileler ve otomobil tutkunları; Cumhuriyet Bayramı gururunu ve coşkusunu tek bir çatı altında, hep birlikte paylaştı.

ETİKETLER
#Cumhuriyet Bayramı
#peugeot
#opel
#Citroën
#Mepa
#Advertorial
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