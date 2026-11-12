Türkiye'nin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden Paribu, yeni ürün ve hizmetlerini 11 Kasım 2026'da Paribu Art'ta düzenlenen lansmanı DECADE DECODED'da tanıttı. Lansmanda Paribu ürün, teknoloji ve mühendislik ekiplerinden isimler; Paribu Intelligence, Paribu Terminal ve Paribu TV gibi ürünlerin ayrıntılarını ilk kez paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Paribu, yeni ürünlerini DECADE DECODED lansmanında tanıttı Paribu, 11 Kasım 2026'da Paribu Art'ta düzenlenen DECADE DECODED lansmanında Paribu Intelligence, Paribu Terminal ve Paribu TV gibi yeni ürün ve hizmetlerini tanıttı. Paribu Intelligence, Paribu verisiyle çalışan ve kullanıcı onayıyla hareket eden bir yapay zeka olarak tanıtıldı. Paribu Terminal, tüm Paribu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan profesyonel bir alım satım istasyonudur. Paribu TV, yüzlerce kaynaktan veri ve haber akışını 7 gün 24 saat kesintisiz yayınlayan yapay zeka yerlisi bir finans medyasıdır. Global likidite özelliği ile TL ve dolar pariteleri aynı emir defterinde buluşarak daha derin işlem imkanı sunmaktadır. Kurumsal hesap açılışı kolaylaştırılmış ve Getiri ürününe USDC ve USDT ekleneceği duyurulmuştur. Paribu Pass, sosyal özelliklerle genişlemekte ve Paribu Puan ile ayrıcalıklar sunacaktır.

Türkiye’nin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden Paribu, onuncu yılını 11 Kasım 2026'da Paribu Art'ta düzenlediği DECADE DECODED lansman etkinliğiyle karşıladı. Paribu'nun YouTube ve 𝕏 hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikte; tüm Paribu deneyimine entegre edilen yapay zeka Paribu Intelligence, herkese ücretsiz açılan profesyonel alım satım istasyonu Paribu Terminal ve yapay zeka yerlisi finans medyası Paribu TV gibi yenilikler tanıtıldı.

Adını Paribu'nun kuralların içinde kalarak güveni inşa ettiği on yıldan ve karmaşıklaşan yeni finansı sadeleştirmenin başlangıcından alan DECADE DECODED; finans dünyasının temsilcilerini, basın mensuplarını, sivil toplumu ve Paribu paydaşlarını bir araya getirdi. Açılış ve kapanış konuşmalarını Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral'ın yaptığı etkinlikte, Paribu'nun ürün, teknoloji ve mühendislik ekiplerinden isimler sahne aldı. Yeni ürün ve hizmetler; yatırımın, alım satımın, keşfetmenin, derinliğe ulaşmanın, ölçeklenmenin, güvenin ve deneyimlemenin yeni yolları başlıklarıyla anlatıldı.

Paribu verisiyle düşünen yapay zeka: Paribu Intelligence

Lansmanda tanıtılan ilk ürün, Paribu verisiyle düşünen ve kullanıcı onayıyla harekete geçen yapay zeka Paribu Intelligence oldu. Paribu'daki her deneyimin içine yerleştirilen Paribu Intelligence; piyasayı, haber akışını ve kullanıcının portföyünü aynı anda okuyor, sorulanı grafiğe, etkileşimli bilgi kartlarına ve işleme hazır bir emre dönüştürüyor. Strateji kurabilen ve Paribu'da kullanıcının yapabildiği her işlemi yapabilen Paribu Intelligence'ta son onay her zaman kullanıcıda kalıyor.

Ana sayfadaki arama çubuğundan ve kendi sekmesinden ulaşılabilen Paribu Intelligence, her yanıtını o anın verisiyle üretiyor ve piyasa hareketlerini nedenleriyle birlikte açıklıyor. Paribu'nun bütün servisleriyle konuşan, kullanıcının portföyüne ve alışkanlıklarına göre şekillenen Paribu Intelligence, sorudan onaya kadar tüm aşamaları gerçekleştirebiliyor.

Profesyonel alım satım istasyonu Paribu Terminal herkese ücretsiz

Lansmanın öne çıkan ikinci ürünü, tüm Paribu kullanıcılarına ücretsiz açılan profesyonel alım satım istasyonu Paribu Terminal oldu. Fiyat grafiğinden işlem hacmine, ısı haritasından balina hareketlerine onlarca veriyi ve işlem kabiliyetini modüler bir çalışma alanında bir araya getiren Paribu Terminal'e web üzerinden erişilebilecek. Paribu Terminal, çok yakında Mac ve Windows uygulamalarıyla masaüstünde de kullanılabilecek.

Hazır görünümler sunan ve Paribu'nun veri katmanından beslenen 50'den fazla modülle özelleştirilebilen Paribu Terminal'de modüller birbirinden bağımsız çalışıyor ve yoğun kullanımda dahi birbirini yavaşlatmıyor. Terminal'deki her emrin arkasında, Paribu'nun saniyede 7,6 milyon emir işleyebilen eşleştirme motoru Hyper Engine bulunuyor. Uzun çalışma saatleri düşünülerek tasarlanan Paribu Terminal, altı renk teması ve renk körlüğü moduyla birlikte geliyor.

Yapay zeka yerlisi finans medyası: Paribu TV

Temmuz güncellemesinden bu yana haber akışını uygulamadaki GM sekmesinde sunan Paribu, DECADE DECODED'da tanıttığı Paribu TV ile yüzlerce kaynaktan özenle seçilen veri ve haber akışını 7 gün 24 saat kesintisiz yayınlıyor. Kripto ve hisse ticker'ları, son dakika haberleri, haberle ilişkili grafikler, aracı kurumların, düzenleyicilerin ve derecelendirme kuruluşlarının rapor özetleri ile günün ekonomik takvimi Paribu TV'de aynı akışta yer alıyor. Paribu TV, Paribu'nun YouTube kanalında canlı izlenebilecek.

Paribu TV'nin arkasında, sekiz farklı dağıtım kanalını besleyen bir haber motoru bulunuyor. Ulusal ve uluslararası kaynakları tarayan motor her gün binlerce haberi sınıflandırıyor, fiyata etkisini ölçüyor, skorluyor ve ilgili varlıklarla eşleştiriyor; önemin ve doğruluğun son onayını Paribu'nun editoryal ekibi veriyor. Paribu TV'nin ardından gelecek adım olarak duyurulan Veri ve Araştırma Platformu ise Paribu Terminal'e güç veren veri katmanını tüm modülleriyle herkese ücretsiz sunacak.

TL ve dolar aynı emir defterinde: global likidite

Kurulduğu günden bu yana Türk lirası paritelerinde işlem sunan Paribu, on yıldır büyüttüğü TL tahtasını global ve yerel piyasa yapıcılarla desteklenen dolar likiditesine bağladığını duyurdu. Global likidite adı verilen yenilikle Paribu'da TL ve dolar pariteleri aynı emir defterinde buluşuyor; kullanıcılar bir varlığı hangi para birimiyle alırsa alsın aynı derinlikte işlem yapabiliyor.

Kurumsal hesap açılışı kolaylaştı, Getiri'ye USDC ve USDT ekleniyor

Teknoloji şirketlerinden spor kulüplerine, kamu kurumlarından vakıf ve derneklere uzanan 100'ü aşkın kurumsal kullanıcıya hizmet veren Paribu, kurumsal hesap açılışını da kolaylaştırdı. Tüzel kişi adına açılan her kurumsal hesaba bir hesap yöneticisi atanıyor; kuruluşlar kendilerine özel ekranlardan farklı kullanıcılara yetki bazlı erişim tanımlayabiliyor. Kurumsal hesap; Türk lirasında günlük getiri, 25'ten fazla kripto varlıkta özel oranlarla staking, API ile programatik işlem, avantajlı komisyonlar, yüksek limitler, gelişmiş raporlama araçları ve denetime uygun işlem raporları sunuyor.

Paribu'nun temmuzda duyurduğu ve 25 varlıkta esnek ve vadeli havuzlar sunan Getiri ürünü de stabil kripto varlıklarla genişleyecek. Lansmanda yapılan duyuruya göre USDC ve USDT, çok yakında Paribu Getiri'ye eklenecek.

ColdShield® ve Paribu Custody: Güveni varsaymayan mimari

Lansmanda, DECADE DECODED'da tanıtılan tüm ürünlerin üzerinde çalıştığı Paribu altyapısına da yer verildi. Paribu'nun 2020'den bu yana varlık güvenliğine ve saklama teknolojisine yatırım yaptığı, kritik sistemlerini içeride geliştirdiği hatırlatıldı. Kendi geliştirdiği saklama teknolojisi ColdShield®'ı 2024'te kuruluşlar için bir ürüne dönüştüren Paribu'nun saklama altyapısı Paribu Custody; SOC 1 Type II, SOC 2 Type II ve ISO 27001 belgelerine sahip. 90'dan fazla ağı ve 1.000'den fazla token'ı destekleyen Paribu Custody, bugüne kadar 60 milyonu aşkın işlemde 150 milyar doların üzerinde hacme aracılık etti.

Paribu Pass sosyal özelliklerle genişliyor

Etkinlikte Paribu'nun biletleme ve kültür sanat platformu Paribu Pass'in sosyal özellikleri ve yol haritası da paylaşıldı. “Kimler gidiyor?” özelliğiyle kullanıcılar, paylaşmışlarsa etkinliğe giden diğer kullanıcıları ve rehberlerindeki arkadaşlarının hangi etkinliğe gideceğini görebiliyor, bilet hediye edebiliyor. Pass seviyesi ayrıcalıkları çok yakında Paribu Puan ile genişleyecek: Paribu Pass'te alınan her bilet ve Paribu'da yapılan her işlem kullanıcılara Paribu Puan olarak geri dönecek. Topluluk kurmak isteyen herkese açılacak Paribu Pass'te kullanıcılar, kitap kulüplerinden sabah koşularına kendi etkinliklerini oluşturabilecek.

Yasin Oral: “Finansın yeni çağı bu sabah başladı”

Etkinliğin kapanışında finansın, yapay zekanın insanların parayı anlama, karar verme ve piyasaya ulaşma biçimini değiştirdiği yeni bir döneme girdiğine dikkat çeken Paribu Kurucusu ve CEO'su Yasin Oral, şu ifadeleri kullandı: “Paribu'yu on yıl önce, internetin bilgiyle ve parayla kurduğumuz ilişkiyi temelden değiştirdiği bu dönüşüme seyirci kalmamak için kurduk. Bugün Türkiye'de bireysel yatırım için sağlıklı bir pazar varsa, bunun öncülerinden biri Paribu'dur. Nasıl ki 2017’de blokzincir yolun başındayken bu alana öncülük ettiysek, bugün de sıradaki dönüşümün, yapay zekanın bayrağını taşıyoruz. Paribu Intelligence ile Türkiye'de yapay zekayla yatırım dönemini başlattık. Paribu Terminal ise Türkiye'de profesyonel alım satımın yeni standardı. Türk yatırımcının artık başka hiçbir platforma ihtiyacı yok. 2027’de Paribu'nun ikinci on yılı başlıyor. O on yılı da buradan, Türkiye'den yazacağız. Finansın yeni çağı bu sabah başladı.”

DECADE DECODED'ın tamamı Paribu'nun YouTube kanalında izlenebiliyor. Etkinliğe dair ayrıntılara paribu.com/decade-decoded adresinden ulaşılabiliyor.